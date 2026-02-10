RTVE mueve ficha en pleno 'Benidorm Fest' y estrena por sorpresa 'Top Chef: Dulces y Famosos' en una noche inesperada

RTVE ha sorprendido anunciando uno de los últimos estrenos pendientes de la temporada. La Corporación comunicó este lunes que ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ llegará a La 1 este domingo 15 de febrero, a partir de las 22:00 horas. El movimiento implica un cambio relevante en la parrilla dominical, ya que la cadena pública prescinde de ‘La película de la semana’, uno de sus clásicos más consolidados. En la semana protagonista del 'Benidorm Fest', esto podría suponer una gran promoción del formato de cara su estreno en La 1.

La estrategia recuerda a la seguida meses atrás con ‘Bake Off: famosos al horno’, que debutó en domingo antes de trasladarse al prime time del lunes. Sin embargo, en esta ocasión La 1 tiene ya ocupadas varias noches con grandes formatos como ‘Decomasters’, ‘The Floor’ o los especiales que darán paso al estreno de ‘Trivial Pursuit’, lo que convierte el domingo en una franja estratégica para el nuevo talent.

La elección del día también juega a favor del espectador. Frente al retraso generalizado del prime time de lunes a jueves, condicionado por ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’, la emisión dominical permite un arranque puntual y un cierre más temprano. Eso sí, la competencia será feroz: ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ se medirá con el estreno de la serie turca ‘En tierra lejana’, con ‘GH DÚO: Cuentas pendientes’, ‘Lo de Évole’ y ‘Cuarto Milenio’.

El nuevo formato, presentado por Paula Vázquez, es una de las grandes apuestas de RTVE para la temporada 2025-2026. Con un presupuesto superior a los 5,8 millones de euros y producido por BoxFish, reúne a 16 celebrities que competirán en pruebas de repostería por un premio de 100.000 euros destinado a una ONG. Entre los participantes figuran Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ana Morgade, Roi Méndez o Samantha Ballentines, entre otros. El jurado estará formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, que evaluarán técnica, sabor y presentación en una mecánica con múltiples pruebas, eliminaciones semanales y retos especiales.