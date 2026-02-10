Humor negro
Jorge Ponce ironiza en ‘La Revuelta’ sobre la prohibición de redes a menores y lanza un discurso tan incómodo como demoledor
El cómico carga con sarcasmo contra los adultos que protestan por la ley que plantea limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años.
El debate sobre la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años llegó a La Revuelta envuelto en humor negro y doble lectura. Fue Jorge Ponce quien abordó el tema con un monólogo cargado de ironía que, lejos de centrarse únicamente en los adolescentes afectados por la norma, apuntó directamente a un subtexto mucho más incómodo: los adultos que defienden con vehemencia la presencia de menores en plataformas como TikTok.
Ponce arrancó su intervención reconociendo que el enfado de los menores es comprensible. “Si antes se valía, ¿por qué ahora no se vale?”, planteó, señalando que los adolescentes son los primeros perjudicados por una norma que está generando un amplio debate social. Sin embargo, el cómico dejó claro que su objetivo no eran ellos, sino otro grupo que, según su visión irónica, está todavía más indignado.
A partir de ahí, el humorista se dirigió directamente a esos adultos, con un tono deliberadamente provocador. “Hola, ¿qué tal? ¿Eres uno de los adultos que está muy enfadado defendiendo sin tibieza la libertad de los menores de 16 a estar aquí en TikTok?”, preguntó, para añadir con sarcasmo: “No estás solo. Hay muchos señores mayores que se niegan a vivir en un mundo donde nuestros menores no tienen derecho a información de calidad ni a bailar enseñando el ombligo”.
El monólogo fue subiendo de tono cuando Ponce planteó, en clave de parodia, la creación de una asociación ficticia. “Vamos a hacer una asociación de adultos a los que les gustan muchísimo los niños en las redes sociales”, anunció, antes de bautizarla como "Club de fans de la infancia" o, en inglés, "Only Infants", en referencia a la conocida web de contenido para adultos. En ese punto, el cómico exageró el planteamiento hasta lo grotesco: “Todos a los que les gustan los niños en las redes vais con vuestro DNI, vuestras cuentas oficiales y las anónimas también. Vuestra foto de frente y de perfil… y los discos duros para cuando se cae Internet”.
El remate final terminó de subrayar el mensaje de fondo, ya sin apenas ambigüedad. Ponce animó irónicamente a “ir a la comisaría más cercana” para “formalizar el club con los agentes” y a apoyar la causa en redes con el hashtag #MeGustanLosNiños. “Juntos podemos conseguir que los niños mantengan su derecho a no tener intimidad”, concluyó.
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
- Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso