Susto máximo
El duro testimonio de Marina Valdés, periodista de laSexta, tras ser atropellada al salir del trabajo: “Pensé que me iba a morir”
La reportera relata el accidente que sufrió a la salida de ‘Más vale tarde’ y reconoce que llegó a temer por su vida.
La periodista Marina Valdés, rostro habitual de 'Más vale tarde', atraviesa unos días de recuperación tras sufrir un grave atropello hace una semana, justo al abandonar su jornada laboral. La comunicadora continúa de baja y ha contado ahora cómo vivió aquel momento en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, donde reconoce que el impacto fue tan violento que llegó a pensar que no sobreviviría.
El accidente ocurrió cuando Valdés salió del programa, perdió el autobús que suele coger y cruzaba un paso de peatones. Apenas tuvo margen de reacción. “Sentí un golpe muy fuerte, me vi en el aire y pensé: me han atropellado”, relata. Lejos de las escenas que muchos describen tras una experiencia límite, asegura que no pensó en su vida ni en recuerdos concretos: “Me dio muchísimo fastidio pensar que me iba a morir por no haberlo visto venir”.
En esos segundos críticos, su instinto se centró únicamente en cómo caer para minimizar los daños. “Pensé en proteger la cabeza”, explica, recordando que cayó de costado y que al abrir los ojos vio el bordillo de la acera a apenas unos centímetros. “Ahí pensé: Dios… si me llego a dar en la cabeza contra el bordillo, no sé qué habría pasado”. A partir de ese instante, reconoce que hay un vacío en su memoria durante varios segundos, o incluso minutos.
El dolor llegó después, cuando intentó incorporarse. “Fue una oleada brutal, el peor dolor que he sentido en mi vida”, confiesa. La intensidad fue tal que perdió el conocimiento durante unos instantes, volviendo a pensar que algo muy grave estaba ocurriendo. Afortunadamente, las pruebas médicas descartaron fracturas y los doctores le han asegurado que ha tenido “muchísima suerte”, ya que en este tipo de atropellos las consecuencias suelen ser mucho más severas.
Aunque el susto fue enorme, Marina Valdés evoluciona favorablemente y ya se centra en recuperarse por completo para retomar su rutina. Una experiencia que, como ella misma reconoce, le ha dejado una huella profunda y la conciencia clara de lo cerca que estuvo de un desenlace mucho peor.
