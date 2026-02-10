Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera despedida

‘DecoMasters’ vive su primera eliminación tras una gala marcada por la tensión y las lágrimas

El talent de decoración despide a sus primeros concursantes tras un ambicioso reto en la Costa del Sol.

Nominados de 'DecoMasters'

Nominados de 'DecoMasters' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

La competición empieza a estrecharse en 'DecoMasters'. Con apenas tres programas emitidos, el formato ha dicho expulsado a su primera pareja, una salida que confirma que el nivel de exigencia ya es máximo. Esta vez no hubo salvaciones de última hora y los influencers Bruno (King Bru) y Andrea Sánchez tuvieron que abandonar definitivamente el concurso.

La gala llevó a los participantes hasta la costa malagueña, donde se enfrentaron a un doble reto de altura. El primero consistió en renovar por completo dos chiringuitos de playa en Benajarafe, partiendo de estilos muy definidos y con un presupuesto cerrado. Antes de ponerse manos a la obra, el jurado les pidió reciclar una alfombra para obtener ventajas, lo que acabó marcando la configuración de los equipos y los liderazgos.

Las jornadas de trabajo no estuvieron exentas de fricciones. La convivencia, el reparto de materiales y las decisiones creativas provocaron choques entre varios concursantes, con especial protagonismo para Samantha Vallejo-Nágera, cuya actitud generó el momento más tenso al apropiarse de elementos del equipo rival. Finalmente, el jurado valoró el resultado final y concedió la victoria a uno de los grupos, dejando al resto en una posición delicada.

La prueba de expulsión trasladó la presión a varios apartamentos de playa en Benahavís, donde el presupuesto se redujo drásticamente. Allí estalló el conflicto entre los influencers y los Gemeliers, después de un cruce de reproches que terminó con Andrea completamente desbordada. Tras evaluar los trabajos, el jurado emitió su veredicto: Bruno y Andrea se convertían en la primera pareja eliminada de la edición.

La despedida dejó uno de los momentos más emotivos de la noche. Mar Flores, visiblemente afectada, explicó el vínculo especial que había creado con los jóvenes concursantes: “Es la primera vez que trato con gente tan joven que no tiene prejuicios sobre mí”, confesó, justificando así las lágrimas que acompañaron su adiós.

