Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinMangoGabriel RufiánPeste porcinaBarcelonaViviendaBaja laboralVuelo equivocadoEl tiempoElecciones AragónEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Benidorm Fest

El hotel de los concursantes del Benidorm Fest lanza un insólito comunicado ante la oleada de mensajes recibidos: "Esto no es 'Gran Hermano'"

El hotel pide al público que no envíe más mensajes y se ampara en la Ley para rechazar la propuesta

Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest 2026 / RTVE

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Hotel Don Pancho —donde se alojan los concursantes, parte de la prensa y equipos relacionados con el Benidorm Fest— ha tenido que lanzar un comunicado inesperado por la avalancha de peticiones que estaba recibiendo de parte de los fans del certamen musical.

En el texto oficial, el establecimiento respondía a solicitudes que iban mucho más allá de lo habitual en este tipo de eventos: gente pidiendo imágenes en tiempo real 24 h/día desde las zonas comunes del hotel… e incluso más.

Y es que, según admiten, también llegaron a recibir peticiones para instalar cámaras en las habitaciones de los artistas y retransmitirlas permanentemente online, algo que ni siquiera está permitido legalmente.

"Pedimos al público que, por favor, no envíe más mensajes al hotel con este tipo de solicitud. Esto es el Hotel Don Pancho. No Gran Hermano", ha sido la contundente respuesta del alojamiento.

Noticias relacionadas

Todo esto sucede justo cuando la quinta edición del Benidorm Fest está a punto de arrancar con su primera semifinal en TVE, en un año especial en el que, por primera vez, el ganador no irá a Eurovisión tras la retirada de España como protesta por la participación de Israel en el festival europeo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  2. Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  3. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  4. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  5. Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
  6. Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
  7. Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
  8. Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

¿Por qué Barcelona es la mejor sede para la nueva Agencia Estatal de Salud Pública?

¿Por qué Barcelona es la mejor sede para la nueva Agencia Estatal de Salud Pública?

Netflix utiliza la IA para cambiar el aspecto de los testimonios en uno de sus nuevos documentales de true crime

Netflix utiliza la IA para cambiar el aspecto de los testimonios en uno de sus nuevos documentales de true crime

La UE activa un plan contra el ciberacoso para proteger a los jóvenes en Internet

La UE activa un plan contra el ciberacoso para proteger a los jóvenes en Internet

Salvador Illa mejora, está "muy animado"

Una película y un libro celebran el siglo de los cines Verdi: "Esta es una historia de resistencia"

Una película y un libro celebran el siglo de los cines Verdi: "Esta es una historia de resistencia"

El Gobierno deja en manos de Alegría la “reflexión” tras los “malos resultados” en Aragón

El Gobierno deja en manos de Alegría la “reflexión” tras los “malos resultados” en Aragón

DIRECTO TRUMP | El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

DIRECTO TRUMP | El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

DIRECTO GAZA | España no permitirá la "partición de facto" de Palestina

DIRECTO GAZA | España no permitirá la "partición de facto" de Palestina