El hotel de los concursantes del Benidorm Fest lanza un insólito comunicado ante la oleada de mensajes recibidos: "Esto no es 'Gran Hermano'"

El Hotel Don Pancho —donde se alojan los concursantes, parte de la prensa y equipos relacionados con el Benidorm Fest— ha tenido que lanzar un comunicado inesperado por la avalancha de peticiones que estaba recibiendo de parte de los fans del certamen musical.

En el texto oficial, el establecimiento respondía a solicitudes que iban mucho más allá de lo habitual en este tipo de eventos: gente pidiendo imágenes en tiempo real 24 h/día desde las zonas comunes del hotel… e incluso más.

Y es que, según admiten, también llegaron a recibir peticiones para instalar cámaras en las habitaciones de los artistas y retransmitirlas permanentemente online, algo que ni siquiera está permitido legalmente.

"Pedimos al público que, por favor, no envíe más mensajes al hotel con este tipo de solicitud. Esto es el Hotel Don Pancho. No Gran Hermano", ha sido la contundente respuesta del alojamiento.

Todo esto sucede justo cuando la quinta edición del Benidorm Fest está a punto de arrancar con su primera semifinal en TVE, en un año especial en el que, por primera vez, el ganador no irá a Eurovisión tras la retirada de España como protesta por la participación de Israel en el festival europeo.