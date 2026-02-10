Lunes 9 febrero 2026
Audiencias TV ayer | 'Casados a primera vista' crece y se afianza en Telecinco, con gran bajada para 'DecoMasters' en La 1
El dating de Telecinco sigue al alza en prime time, ‘El hormiguero’ lidera el access y La 1 baja con 'DecoMasters'.
La noche del lunes dejó una de las sorpresas más claras en 'Casados a primera vista', que continúa consolidando su remontada en Telecinco. El formato creció siete décimas respecto a la semana anterior hasta alcanzar un 14,2% de share, con una media de 910.000 espectadores, situándose a cuatro puntos de ventaja sobre la segunda opción de la noche. En el access de la cadena, 'First Dates' acompañó con solidez al firmar un 9,5%, superando los 1,2 millones de espectadores.
Antena 3 volvió a dominar la franja previa al prime time gracias a 'El hormiguero', que lideró con un 14,2% tras la visita de Antonio Orozco y se convirtió en lo más visto del día en televisión. Además, la cadena volvió a situarse como líder de audiencia en informativos con 'Antena 3 Noticias' presentado por Vicente Vallés, mientras que 'Pasapalabra' fue el programa de entretenimiento más visto, con un destacado 19,3% y más de 2,1 millones de espectadores.
En La 1, el tercer programa de 'DecoMasters' registra una pronunciada bajada hasta el 8,6% en el prime time, con casi tres puntos menos que la semana anterior, mientras que 'La revuelta' arrancó la semana en el access con un 11,7%, superando el millón y medio de espectadores. Por su parte, Cuatro vivió una noche más discreta en prime time con 'Proyecto Sistiaga' (4,6%), aunque mejoró sensiblemente en el access gracias a 'Horizonte', que firmó un 6,2%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.467.000 (11,7%)
DecoMasters: 496.000 (8,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.799.000 (14,2%)
Renacer: 745.000 (10,7%)
Telecinco
First dates: 1.206.000 (9,5%)
Casados a primera vista: 910.000 (14,2%)
laSexta
laSexta clave: 569.000 (4,6%)
El intermedio: 848.000 (6,6%)
El taquillazo “Diablo (A Man Apart)”: 393.000 (5,6%)
Cuatro
First dates: 734.000 (5,8%)
Horizonte: 782.000 (6,2%)
Proyecto Sistiaga: 372.000 (4,6%)
La 2
Cifras y letras: 587.000 (4,6%)
Cifras y letras: 800.000 (6,1%)
Cine clásico “Ayer, hoy y mañana (1964)”: 243.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
DecoMasters: 143.000 (7,7%)
Antena 3
Renacer: 173.000 (6,1%)
Telecinco
GH Dúo. El diario: 413.000 (15,2%)
laSexta
Cine “Certificado de muerte”: 97.000 (3,9%)
Cuatro
Otro enfoque: 79.000 (1,7%)
Focus: 37.000 (1,3%)
El desmarque. Madrugada: 30.000 (1,6%)
La 2
Cine “Proyecto Rampage”: 48.000 (1,2%)
Metrópolis: 11.000 (0,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 1.045.000 (11,7%)
Valle Salvaje: 944.000 (11,7%)
La promesa: 1.032.000 (12,1%)
Malas lenguas: 1.240.000 (12,9%)
Aquí la Tierra: 1.671.000 (14,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.385.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 854.000 (10,1%)
Pasapalabra: 2.131.000 (19,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 765.000 (8,8%)
El diario de Jorge: 692.000 (8,1%)
¡Allá tú!: 812.000 (7,5%)
laSexta
Zapeando: 448.000 (4,9%)
Más vale tarde: 533.000 (6,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 624.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 508.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 554.000 (5,6%)
Grandes documentales: 311.000 (3,5%)
Malas lenguas: 609.000 (7,3%)
En busca de secretos: 219.000 (2,2%)
Grandes diseños: 284.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 376.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 561.000 (16%)
Mañaneros 360: 972.000 (11,4%)
Antena 3
Espejo público: 347.000 (12,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 825.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.659.000 (21,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 155.000 (7,9%)
El programa de AR: 304.000 (11,6%)
Vamos a ver: 374.000 (9,3%)
El precio justo: 633.000 (8,4%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 197.000 (12,3%)
Aruser@s: 306.000 (12,9%)
Al rojo vivo: 321.000 (7,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 18.000 (1,2%)
Alerta cobra: 21.000 (1,1%)
Alerta cobra: 39.000 (1,9%)
Alerta cobra: 64.000 (2,7%)
En boca de todos: 284.000 (8%)
La 2
Zoom net: 13.000 (1,4%)
Hundidos: 17.000 (1,2%)
Cine “Extremadura, paraíso natural de Europa”: 19.000 (1%)
Un país para leerlo: 31.000 (1,5%)
Aquí hay trabajo: 24.000 (1%)
La aventura del saber: 18.000 (0,7%)
Espacios increíbles: 46.000 (1,6%)
El western de La 2 “Quince horcas para un asesino”: 88.000 (2,5%)
El cazador: 123.000 (1,9%)
El cazador: 199.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.399.000 (23,7%)
Telediario 1: 1.575.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 15h: 963.000 (9,5%)
laSexta Noticias 14h: 720.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 1: 569.000 (7,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.463.000 (19,5%)
Telediario 2: 1.644.000 (13%)
laSexta Noticias 20h: 780.000 (7,5%)
Informativos Telecinco 21h: 933.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 562.000 (5,4%)
Matinal
Telediario matinal: 159.000 (17,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 186.000 (13,8%)
El Matinal (Telecinco): 121.000 (8,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
