Vuelve a televisión
Atresmedia pone fecha de estreno al próximo proyecto de Rodolfo Sancho, que supone su regreso a la ficción
La segunda temporada de 'Entre Tierras', una de las series más exitosas de la televisión reciente, llegará a atresplayer el 15 de marzo antes de su salto al prime time de Antena 3
Atresmedia ya ha fijado el regreso de uno de sus títulos más potentes de ficción. La plataforma atresplayer estrenará el domingo 15 de marzo la segunda temporada de 'Entre Tierras', serie que supuso un fenómeno de audiencias en su primera entrega y que más adelante también volverá a emitirse en el prime time de Antena 3.
En esta nueva etapa se incorpora al reparto principal Rodolfo Sancho, que se suma a Megan Montaner, quien vuelve a ponerse en la piel de María. La ficción da un salto temporal de casi dos décadas y sitúa a la protagonista al frente de las tierras de los Cervantes, marcada por la pérdida, la maternidad y la resistencia frente a los profundos cambios sociales y económicos del mundo rural.
El elenco se amplía con intérpretes como Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda o Clara Garrido, en una temporada que profundizará en los conflictos familiares, el arraigo a la tierra, la llegada de nuevos intereses económicos y los amores que desafían el pasado.
Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada contará con 10 episodios de 50 minutos, rodados en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. La dirección corre a cargo de Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya, consolidando 'Entre Tierras' como una de las grandes apuestas de ficción nacional del grupo.
