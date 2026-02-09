Famosos
Úrsula Corberó y Chino Darín dan la bienvenida a su primer hijo
La actriz y el actor han dado la bienvenida a su primer hijo en común en un parto adelantado a lo previsto, iniciando así una nueva etapa tras casi una década de relación.
Úrsula Corberó y Chino Darín, una de las parejas más queridas del panorama interpretativo, ya ha estrenado paternidad con el nacimiento de su primer hijo en común, tal y como ha desvelado Lorena Vázquez en 'Y Ahora Sonsoles'. El parto se ha producido antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos se encuentran arropados por sus familias.
Tras anunciar su embarazo el pasado septiembre con una icónica foto en redes acompañada del texto “Esto no es IA”, la pareja recibió miles de felicitaciones y desató la locura entre sus seguidores al confirmar que estaban esperando bebé.
Aunque tenían previsto recibir al bebé en Buenos Aires, el parto finalmente se habría producido en Barcelona, con el apoyo de la familia Darín.
En los últimos días se les habría visto paseando por la ciudad condal tras el nacimiento, y Chino incluso habría compartido una divertida imagen montando la cuna… presumiblemente ya con todo listo para la nueva etapa familiar.
