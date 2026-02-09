Del 9 al 13 de febrero
'Sueños de libertad', avance semanal: el diagnóstico de Juanito sacude a la familia y Gabriel toma decisiones límite
La delicada salud de Juanito, un diagnóstico devastador, decisiones límite y despidos inminentes marcan una semana clave en la serie.
En 'Sueños de libertad', la preocupación por Juanito será el eje central de los próximos capítulos, pero no el único. Entre el 9 y el 13 de febrero, los personajes se verán obligados a tomar decisiones difíciles mientras salen a la luz secretos, se rompen equilibrios y se abren nuevos frentes tanto personales como profesionales.
Lunes 9 de febrero
Begoña sorprende a todos al tener claro quiénes serán los padrinos de Juanito, en un momento especialmente delicado. Poco después, Luz comunica a los padres un diagnóstico demoledor sobre la salud del niño. Mientras tanto, María aprovecha su despedida para cargar contra todos los miembros de la casa y Valentina reúne valor para llamar a alguien importante de su pasado.
Martes 10 de febrero
Claudia intenta acercarse a Valentina para descubrir qué le ocurre, mientras Miguel vive un buen momento profesional que contrasta con su fracaso sentimental. Gabriel rechaza una nueva creación de Luis y Mabel coloca a Miguel en una situación comprometida al confiarle un secreto delicado. Antes de marcharse, María hace una inesperada petición a Pablo y deja caer una bomba que sacude a todos.
Miércoles 11 de febrero
Gabriel descubre que Damián está inmerso en un nuevo proyecto, algo que no le agrada. Carmen y Marisol intentan frenar a Tasio, que se está extralimitando, mientras una negligencia de Mabel deja a Pablo en evidencia ante Gabriel. Además, Pablo y Nieves presionan a Miguel para que confiese lo que sabe, y las decisiones de Gabriel provocan malestar entre los accionistas, hasta el punto de que uno de ellos toma una determinación inesperada.
Jueves 12 de febrero
Begoña y Eduardo protagonizan un acercamiento que no pasa desapercibido. Valentina tiene un bonito gesto con Cloe, mientras Gabriel decide que quiere despedir a Tasio. Mabel se niega a seguir trabajando para su padre y Luis comunica a Luz que ha dimitido. Además, Cloe debe elegir con quién pasar su cumpleaños y Damián sorprende a Tasio con una propuesta inesperada.
Viernes 13 de febrero
Begoña se muestra fría e impasible con Gabriel, mientras Carmen duda ante la posibilidad de mudarse a la casa grande. Cloe hace una revelación impactante a Valentina y Nieves descubre que Mabel ya no trabaja para su padre. Manuela logra superar un trauma del pasado, Luz y Luis deciden dar un giro a su vida y Pablo empieza a descubrir la verdadera cara de uno de los accionistas, cerrando la semana con nuevas incógnitas abiertas.
