Del 9 al 13 de febrero

'Sueños de libertad', avance semanal: el diagnóstico de Juanito sacude a la familia y Gabriel toma decisiones límite

La delicada salud de Juanito, un diagnóstico devastador, decisiones límite y despidos inminentes marcan una semana clave en la serie.

'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' / Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
En 'Sueños de libertad', la preocupación por Juanito será el eje central de los próximos capítulos, pero no el único. Entre el 9 y el 13 de febrero, los personajes se verán obligados a tomar decisiones difíciles mientras salen a la luz secretos, se rompen equilibrios y se abren nuevos frentes tanto personales como profesionales.

Lunes 9 de febrero

Begoña sorprende a todos al tener claro quiénes serán los padrinos de Juanito, en un momento especialmente delicado. Poco después, Luz comunica a los padres un diagnóstico demoledor sobre la salud del niño. Mientras tanto, María aprovecha su despedida para cargar contra todos los miembros de la casa y Valentina reúne valor para llamar a alguien importante de su pasado.

Martes 10 de febrero

Claudia intenta acercarse a Valentina para descubrir qué le ocurre, mientras Miguel vive un buen momento profesional que contrasta con su fracaso sentimental. Gabriel rechaza una nueva creación de Luis y Mabel coloca a Miguel en una situación comprometida al confiarle un secreto delicado. Antes de marcharse, María hace una inesperada petición a Pablo y deja caer una bomba que sacude a todos.

Miércoles 11 de febrero

Gabriel descubre que Damián está inmerso en un nuevo proyecto, algo que no le agrada. Carmen y Marisol intentan frenar a Tasio, que se está extralimitando, mientras una negligencia de Mabel deja a Pablo en evidencia ante Gabriel. Además, Pablo y Nieves presionan a Miguel para que confiese lo que sabe, y las decisiones de Gabriel provocan malestar entre los accionistas, hasta el punto de que uno de ellos toma una determinación inesperada.

Jueves 12 de febrero

Begoña y Eduardo protagonizan un acercamiento que no pasa desapercibido. Valentina tiene un bonito gesto con Cloe, mientras Gabriel decide que quiere despedir a Tasio. Mabel se niega a seguir trabajando para su padre y Luis comunica a Luz que ha dimitido. Además, Cloe debe elegir con quién pasar su cumpleaños y Damián sorprende a Tasio con una propuesta inesperada.

Viernes 13 de febrero

Begoña se muestra fría e impasible con Gabriel, mientras Carmen duda ante la posibilidad de mudarse a la casa grande. Cloe hace una revelación impactante a Valentina y Nieves descubre que Mabel ya no trabaja para su padre. Manuela logra superar un trauma del pasado, Luz y Luis deciden dar un giro a su vida y Pablo empieza a descubrir la verdadera cara de uno de los accionistas, cerrando la semana con nuevas incógnitas abiertas.

