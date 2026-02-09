Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfeTrenes canceladosElecciones AragónVídeo Bad BunnyBad Bunny Super bowlPremis GaudíDonald TrumpSiratJoan LaportaAudiencia televisiónEncuestas Castilla LeónSantiago Segura
instagramlinkedin

Del 9 al 13 de febrero

'Valle Salvaje', avance semanal: la boda de Adriana y Rafael y un parto que pondrá al valle en vilo

El enlace más esperado da paso a una semana marcada por el nacimiento del heredero, visitas inesperadas y decisiones que alterarán el equilibrio del ducado.

La boda de Adriana y Rafael en 'Valle Salvaje'

La boda de Adriana y Rafael en 'Valle Salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La próxima semana en 'Valle Salvaje' estará cargada de emociones fuertes. El gran amor de Adriana y Rafael culmina en una boda muy esperada, pero la felicidad dará paso rápidamente a la tensión cuando Adriana se ponga de parto y todo el valle contenga la respiración ante la llegada del primogénito de los nuevos duques.

Lunes 9 de febrero – Capítulo 350

Llega el gran día: Adriana y Rafael sellan su historia de amor con una emotiva boda que reúne a todo Valle Salvaje. Sin embargo, mientras unos celebran, el futuro de varios personajes queda en el aire. El enlace marca un punto de inflexión que podría suponer tanto un nuevo comienzo como el principio del fin para algunos.

Martes 10 de febrero – Capítulo 351

La alegría se transforma en urgencia cuando Adriana se pone de parto y la partera no aparece. La angustia se apodera de todos. En paralelo, Pepa toma una decisión trascendental y confiesa a Francisco que abandonará la Casa Pequeña, mientras Braulio recibe la inesperada visita de alguien muy cercano a él.

Miércoles 11 de febrero – Capítulo 352

La llegada de Enriqueta desconcierta a José Luis y Alejo, ya que asegura haber acudido a la boda… aunque demasiado tarde. Alejo comparte con Bárbara sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de su tía. Por fin aparece la partera, pero su identidad no es la que todos esperaban, aumentando la inquietud en la casa grande.

Jueves 12 de febrero – Capítulo 353

Dámaso deja sin palabras a Mercedes con una propuesta inesperada que podría cambiar su destino. Mientras tanto, la preocupación por Adriana logra algo impensable: unir a Luisa y Victoria. Cuando José Luis intenta separarlas, Luisa decide enfrentarse a él por primera vez.

Viernes 13 de febrero – Capítulo 354

Noticias relacionadas

Bárbara parece congeniar con Enriqueta, que no pierde la oportunidad de advertir a su hijo de un posible peligro. Rafael y Adriana comparten sus miedos ante lo que está por venir, temores que se intensifican cuando Pura anuncia una nueva y preocupante complicación en el parto, cerrando la semana con el valle en máxima tensión.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  3. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  4. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  5. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  6. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
  7. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  8. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026

Cinco sedes de votación y sin voto por correo: ya hay convocatoria oficial para las elecciones a la presidencia del Barça

Cinco sedes de votación y sin voto por correo: ya hay convocatoria oficial para las elecciones a la presidencia del Barça

'Valle Salvaje', avance semanal: la boda de Adriana y Rafael y un parto que pondrá al valle en vilo

'Valle Salvaje', avance semanal: la boda de Adriana y Rafael y un parto que pondrá al valle en vilo

Meghan Markle deslumbra en una gala benéfica en Los Ángeles

Antonio Carmona, embajador del Citroën C5 Aircross, presenta su gira 20 aniversario

Antonio Carmona, embajador del Citroën C5 Aircross, presenta su gira 20 aniversario

Carnaval en Barcelona 2026: fecha, horario y recorrido de la rúa del Arribo

Carnaval en Barcelona 2026: fecha, horario y recorrido de la rúa del Arribo

Claves de la huelga de maquinistas: por qué se convoca, qué trenes se ven afectados y servicios mínimos

Claves de la huelga de maquinistas: por qué se convoca, qué trenes se ven afectados y servicios mínimos

El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl

El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl

La UE amenaza con imponer medidas contra Meta por bloquear a sus rivales de IA en WhatsApp

La UE amenaza con imponer medidas contra Meta por bloquear a sus rivales de IA en WhatsApp