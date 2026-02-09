Del 9 al 13 de febrero
'Valle Salvaje', avance semanal: la boda de Adriana y Rafael y un parto que pondrá al valle en vilo
El enlace más esperado da paso a una semana marcada por el nacimiento del heredero, visitas inesperadas y decisiones que alterarán el equilibrio del ducado.
La próxima semana en 'Valle Salvaje' estará cargada de emociones fuertes. El gran amor de Adriana y Rafael culmina en una boda muy esperada, pero la felicidad dará paso rápidamente a la tensión cuando Adriana se ponga de parto y todo el valle contenga la respiración ante la llegada del primogénito de los nuevos duques.
Lunes 9 de febrero – Capítulo 350
Llega el gran día: Adriana y Rafael sellan su historia de amor con una emotiva boda que reúne a todo Valle Salvaje. Sin embargo, mientras unos celebran, el futuro de varios personajes queda en el aire. El enlace marca un punto de inflexión que podría suponer tanto un nuevo comienzo como el principio del fin para algunos.
Martes 10 de febrero – Capítulo 351
La alegría se transforma en urgencia cuando Adriana se pone de parto y la partera no aparece. La angustia se apodera de todos. En paralelo, Pepa toma una decisión trascendental y confiesa a Francisco que abandonará la Casa Pequeña, mientras Braulio recibe la inesperada visita de alguien muy cercano a él.
Miércoles 11 de febrero – Capítulo 352
La llegada de Enriqueta desconcierta a José Luis y Alejo, ya que asegura haber acudido a la boda… aunque demasiado tarde. Alejo comparte con Bárbara sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de su tía. Por fin aparece la partera, pero su identidad no es la que todos esperaban, aumentando la inquietud en la casa grande.
Jueves 12 de febrero – Capítulo 353
Dámaso deja sin palabras a Mercedes con una propuesta inesperada que podría cambiar su destino. Mientras tanto, la preocupación por Adriana logra algo impensable: unir a Luisa y Victoria. Cuando José Luis intenta separarlas, Luisa decide enfrentarse a él por primera vez.
Viernes 13 de febrero – Capítulo 354
Bárbara parece congeniar con Enriqueta, que no pierde la oportunidad de advertir a su hijo de un posible peligro. Rafael y Adriana comparten sus miedos ante lo que está por venir, temores que se intensifican cuando Pura anuncia una nueva y preocupante complicación en el parto, cerrando la semana con el valle en máxima tensión.
