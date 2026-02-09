Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Todo es mentira'

Risto Mejide se pronuncia sobre la comentada Super Bowl de Bad Bunny y la sentencia con estas palabras

El presentador de 'Todo es mentira' se ha mostrado en contra de las opiniones de sus compañeros sobre la actuación del puertorriqueño

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Risto Mejide en 'Todo es mentira' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico

El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, no se cortó un pelo a la hora de valorar la polémica actuación del puertorriqueño en el halftime show de la Super Bowl 2026, que ha generado debate a nivel global tras su marcado carácter cultural y simbólico.

Al volver de publicidad y tras las opiniones mayoritarias de colegas y tertulianos, Risto buscó apoyos entre sus colaboradores confesando que no conocía “ni una sola canción de Bad Bunny” y sentenció con contundencia: “Es un terrorista melódico”.

Como era de esperar, la definición no cayó bien dentro del propio plató, donde le recordaron que Bad Bunny es “el artista más escuchado en Spotify, 17 Latin Grammy, seis Grammys”, a lo que Risto retrucó con su habitual tono provocador.

Sin medias tintas, el presentador dejó claro que “me parece absoluta bazofia y punto. No me vas a convencer. Yo no trago la música de este señor”, aunque matizó que valora “el matiz de que se dijeran los mensajes que se dieron ayer en la Super Bowl”.

Por último, Risto comentó queel show debería haberse centrado más en la música y no en los discursos: “Si quieres dar un mensaje político, da un discurso, no des la chapa con la música esta, hombre”.

Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones

Risto Mejide se pronuncia sobre la comentada Super Bowl de Bad Bunny y la sentencia con estas palabras

El Govern celebra el fin de la huelga de maquinistas en Rodalies, pero alerta de incidencias este martes

El horóscopo de mañana, martes 10 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Claves del caso Epstein: redes internacionales, famosos e impunidad

El debate que hay que tener

Devicare entrará en EEUU con la compra de IP6 International

Un pasajero que viajaba a Nicaragua acaba en Japón por un error de embarque en su vuelo

