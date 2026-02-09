Risto Mejide se pronuncia sobre la comentada Super Bowl de Bad Bunny y la sentencia con estas palabras

El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, no se cortó un pelo a la hora de valorar la polémica actuación del puertorriqueño en el halftime show de la Super Bowl 2026, que ha generado debate a nivel global tras su marcado carácter cultural y simbólico.

Al volver de publicidad y tras las opiniones mayoritarias de colegas y tertulianos, Risto buscó apoyos entre sus colaboradores confesando que no conocía “ni una sola canción de Bad Bunny” y sentenció con contundencia: “Es un terrorista melódico”.

Como era de esperar, la definición no cayó bien dentro del propio plató, donde le recordaron que Bad Bunny es “el artista más escuchado en Spotify, 17 Latin Grammy, seis Grammys”, a lo que Risto retrucó con su habitual tono provocador.

Sin medias tintas, el presentador dejó claro que “me parece absoluta bazofia y punto. No me vas a convencer. Yo no trago la música de este señor”, aunque matizó que valora “el matiz de que se dijeran los mensajes que se dieron ayer en la Super Bowl”.

Por último, Risto comentó queel show debería haberse centrado más en la música y no en los discursos: “Si quieres dar un mensaje político, da un discurso, no des la chapa con la música esta, hombre”.