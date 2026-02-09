En 'Todo es mentira'
Risto Mejide se pronuncia sobre la comentada Super Bowl de Bad Bunny y la sentencia con estas palabras
El presentador de 'Todo es mentira' se ha mostrado en contra de las opiniones de sus compañeros sobre la actuación del puertorriqueño
El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, no se cortó un pelo a la hora de valorar la polémica actuación del puertorriqueño en el halftime show de la Super Bowl 2026, que ha generado debate a nivel global tras su marcado carácter cultural y simbólico.
Al volver de publicidad y tras las opiniones mayoritarias de colegas y tertulianos, Risto buscó apoyos entre sus colaboradores confesando que no conocía “ni una sola canción de Bad Bunny” y sentenció con contundencia: “Es un terrorista melódico”.
Como era de esperar, la definición no cayó bien dentro del propio plató, donde le recordaron que Bad Bunny es “el artista más escuchado en Spotify, 17 Latin Grammy, seis Grammys”, a lo que Risto retrucó con su habitual tono provocador.
Sin medias tintas, el presentador dejó claro que “me parece absoluta bazofia y punto. No me vas a convencer. Yo no trago la música de este señor”, aunque matizó que valora “el matiz de que se dijeran los mensajes que se dieron ayer en la Super Bowl”.
Por último, Risto comentó queel show debería haberse centrado más en la música y no en los discursos: “Si quieres dar un mensaje político, da un discurso, no des la chapa con la música esta, hombre”.
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ baja del doble dígito, aunque lidera en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats