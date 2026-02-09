El Puma se une a los conspiranoicos y afirma que la denuncia a Julio Iglesias es “una cortina de humo por parte de la izquierda española”

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como "El Puma", ha entrado de lleno en la polémica que rodeó en las últimas semanas a Julio Iglesias. En una entrevista concedida al programa 'Despierta América', el intérprete no se anduvo con rodeos y cuestionó abiertamente la denuncia presentada por dos ex empleadas del cantante, calificándola de maniobra política.

El Puma mostró su indignación por el tratamiento mediático del caso, que en España no tendrá recorrido judicial tras la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente. “Lo que han hecho con Julio me dolió tanto como si me lo hubieran hecho a mí”, afirmó, antes de lanzar una acusación directa: “Creo que todo se debe a una cortina de humo de la izquierda española para que no se hablara de los escándalos de la mujer y del hermano de Pedro Sánchez”.

En su intervención, Rodríguez no escatimó elogios hacia Iglesias, a quien definió como “el cantante de música popular más importante de España, de Europa y de América”. A su juicio, se ha intentado “manchar el nombre de un tipo que lo único que ha hecho es trabajar toda su vida”, defendiendo que la fortuna del artista es fruto de décadas de esfuerzo y de una carrera internacional sin precedentes.

Las palabras de El Puma llegan en un momento en el que el equipo legal de Julio Iglesias ya ha anunciado que revisará de forma exhaustiva todas las intervenciones televisivas y mediáticas sobre el asunto para emprender acciones legales contra quienes, según su entorno, hayan cruzado “la línea roja” y vulnerado la presunción de inocencia. El propio cantante estaría siguiendo de cerca estas informaciones, molesto por lo que considera una “barra libre” de acusaciones.

No es la primera vez que esta tesis circula en el debate público. En las últimas semanas, distintos colaboradores y comunicadores vinculados a la derecha han defendido que la denuncia formaría parte de una estrategia de distracción política, una línea argumental a la que ahora se suma "El Puma" con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.