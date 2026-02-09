Nueva edición internacional
'Operación Triunfo' da el salto a Estados Unidos: Telemundo ya prepara su primera edición del formato español, que ya tendría fecha de estreno
La cadena hispana adaptará el talent musical para nuevas audiencias y ya ha abierto el proceso de casting en todo el país.
'Operación Triunfo' iniciará una nueva etapa internacional con su desembarco en Estados Unidos. Telemundo ha confirmado que trabaja ya en la primera versión estadounidense del formato, un proyecto que supondrá la adaptación del exitoso talent español al mercado latino del país.
El anuncio lo realizó Javier Pons, Chief Content Officer y responsable de Telemundo Studios, durante el marco de Natpe Global 2026. Según explicó, el formato, con cerca de 30 años de historia, vivió hace dos años una renovación que ahora servirá de base para esta nueva versión. “Lo vamos a adaptar para las nuevas audiencias”, señaló, subrayando la intención de modernizar el espíritu original del programa.
La cadena ya ha empezado a mover el proyecto de forma activa. A través de sus redes sociales, Telemundo ha lanzado el casting oficial con un mensaje directo a los aspirantes: “Si tu pasión es cantar, esta es tu oportunidad”. En la web de inscripción se define el objetivo del programa como la búsqueda de “la próxima gran estrella de la música latina”, poniendo el acento en el talento, el carisma y las ganas de crecer, independientemente del estilo o del origen del candidato.
Según las bases del casting, los aspirantes deberán tener al menos 18 años, dominar el español y contar con disponibilidad total entre junio y septiembre de 2026, fecha en la que previsiblemente se emitirá el formato. Además, no podrán estar vinculados contractualmente como artistas exclusivos ni tener relación laboral con NBCUniversal o Telemundo. El proceso incluye, además, una cesión amplia de derechos de imagen y de las interpretaciones musicales.
Con este movimiento, Telemundo refuerza su apuesta por los grandes formatos de entretenimiento y abre una nueva etapa para 'Operación Triunfo', que amplía así su alcance internacional con una versión pensada específicamente para el público latino de Estados Unidos.
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026