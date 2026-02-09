España, el refugio perfecto del narco: cómo el crimen organizado encontró su "paraíso" en Europa, que inspira series y libros

El reciente estreno de la nueva temporada de 'Marbella. Expediente judicial' ha vuelto a poner el foco en una realidad incómoda: la Costa del Sol como uno de los grandes nodos del crimen organizado internacional. La serie, protagonizada por Hugo Silva y Natalia de Molina, retrata un ecosistema donde narcotráfico, corrupción y poder económico conviven bajo una apariencia de normalidad que resulta tan atractiva como peligrosa.

Ese mismo contraste entre postal turística y entramado criminal es el punto de partida de 'Paraíso. Por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial', el trabajo más ambicioso hasta la fecha del periodista Víctor Méndez Sanguos. Lejos de la épica televisiva, el libro desgrana cómo España se ha convertido en una base estratégica para algunas de las organizaciones más poderosas del planeta, desde la Mocro Mafia o los clanes balcánicos hasta cárteles latinoamericanos y mafias italianas.

Las razones van mucho más allá del tópico del sol y la playa. Méndez explica cómo la burbuja inmobiliaria, la facilidad para mover grandes cantidades de efectivo, el uso de negocios pantalla o un marco legal desfasado han generado un “efecto llamada” difícil de frenar. A ello se suma una posición geográfica clave como puerta de entrada a Europa, que convierte al país en una pieza codiciada dentro del tablero global del narcotráfico.

Tanto la serie como el libro coinciden en un punto esencial: el narco ya no responde al estereotipo clásico. La figura del capo ochentero ha sido sustituida por perfiles jóvenes, digitalizados y obsesionados con la exhibición de lujo en redes sociales, que conciben el crimen como un negocio más. Un cambio de paradigma que la ficción dramatiza y que la investigación periodística documenta con nombres, rutas y estructuras reales.

Mientras ‘Marbella’ pone rostro y tensión narrativa a ese conflicto desde la ficción judicial, "Paraíso" ofrece las claves para entender por qué ese tipo de historias no son excepciones, sino síntomas de un fenómeno estructural. Dos miradas distintas —una desde la pantalla y otra desde el periodismo— que convergen en la misma conclusión: bajo la imagen idílica de España, el crimen organizado encontró hace tiempo su lugar perfecto para prosperar.