Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carlos Lozano se enfrentan cara a cara en ‘GH DÚO’ para aclarar si existe un triángulo amoroso: "Tenía atracción física"

‘GH DÚO: Cuentas Pendientes’ reunió en ‘La sala de la verdad’ a Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carlos Lozano para afrontar la situación que se ha generado entre ellos en la casa de Tres Cantos. El objetivo era despejar dudas y confirmar si existe o no un triángulo sentimental tras semanas de comentarios y miradas cruzadas.

La primera en tomar la palabra fue Cristina Piaget, que explicó con franqueza cómo vive su vínculo con Carlos. Reconoció que su relación ha sido cambiante y que, aunque le aprecia, no ve en él a una pareja con la que construir un futuro. “Es estupendo como amigo, pero no me da la confianza que te tiene que dar un hombre”, afirmó, asegurando además que no ha sentido celos por el acercamiento entre Carlos y Belén, del que, según dijo, fue la última en enterarse.

Belén Rodríguez también quiso dejar claro su punto de vista. Aseguró que siente admiración y cariño por Carlos como compañero y como padre, pero negó estar enamorada. “Tenía atracción física, no sentimientos”, puntualizó, aunque sí reconoció haberse sentido molesta cuando él restó importancia al beso que compartieron. Aun así, afirmó que intenta comprenderle y que no cree que actúe con mala intención.

Tras escuchar a ambas, Carlos Lozano se incorporó al encuentro para ver las imágenes de lo ocurrido y explicar su postura. El concursante admitió que al principio no fue consciente de lo que se estaba generando y que empezó a dudar al convertirse el tema en conversación constante dentro de la casa. “De tanto repetírmelo, empecé a dudar”, confesó, dejando claro que la situación se le fue de las manos sin intención.

Noticias relacionadas

El encuentro sirvió para rebajar tensiones y matizar sentimientos, aunque también evidenció que la confusión ha marcado esta historia desde el inicio. Con las cartas sobre la mesa, el reality cierra uno de sus frentes más comentados, al menos por ahora.