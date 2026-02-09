Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón

La noche del domingo volvió a estar protagonizada por 'GH Dúo: Cuentas pendientes', aunque esta vez el reality de Telecinco bajó ligeramente el listón. El programa firmó un 9,9% de cuota de pantalla y 826.000 espectadores, lo que supone perder el doble dígito por apenas tres décimas respecto a la semana anterior, en una jornada muy condicionada por la actualidad política. En este caso, quien consiguió el liderazgo fue 'Una nueva vida', que se hizo con un 10,4% (dato que incluye el especial informativo de 'A3 Noticias').

El foco informativo se centró en las elecciones de Aragón, con especiales en varias cadenas. La 1 apostó por un programa monográfico que alcanzó un 7,7% de share y una media de 1.004.000 espectadores, mientras que laSexta ofreció una edición especial de 'Al rojo vivo', que se quedó en un 6,9% con 932.000 seguidores. Sin embargo, la audiencia se decantó mayoritariamente por Antena 3, cuyo especial informativo presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo fue la opción más vista de la noche entre los espacios electorales, al firmar un 9,3% de cuota y 1.032.000 espectadores de media.

En Cuatro, la actualidad política también pasó factura a 'Cuarto milenio', que bajó más de un punto en comparación con la semana pasada y se situó en un 6% de share con 676.000 espectadores, en una noche dominada por la información y con menor espacio para el entretenimiento habitual del prime time dominical.

