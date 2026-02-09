Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antena 3 pone fecha de estreno al reemplazo de 'Renacer', que llega triplicado al prime time de la cadena

'En tierra lejana' se estrenará este domingo y el lunes y martes volverá a emitir capítulos antes del desenlace de 'Renacer'

'Renacer'

'Renacer' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Antena 3 ha desvelado cuándo llegará a la parrilla ‘En tierra lejana’, su nueva apuesta por la ficción turca, que está llamada a sustituir a ‘Renacer’ en las noches de la cadena. El estreno será el domingo 15 de febrero a las 22:00 horas en Antena 3, justo antes de ‘Una nueva vida’, con un lanzamiento especial que se extenderá también a los siguientes días.

La cadena ha preparado un arranque intenso: el primer episodio se emitirá el domingo, y los capítulos segundo y tercero llegarán el lunes 16 y el martes 17 a partir de las 23:00 horas, justo antes de nuevas entregas de ‘Renacer’.

Una vez que ‘Renacer’ concluya su recta final —prevista para finales de febrero si mantiene su ritmo actual—, ‘En tierra lejana’ pasará a ocupar en solitario las noches de los lunes y martes después de ‘El Hormiguero’.

Así es 'En tierra lejana'

Ayla es una médica cuya vida da un vuelco tras la muerte de su marido. Obligada por su última voluntad, vuelve con su hijo a Mardin, la tierra natal de su esposo, donde descubrirá que su partida está lejos de ser lo que parece, entrando en una trama de familias enfrentadas, venganzas y secretos ocultos.

