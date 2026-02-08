Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 9 al 15 febrero

'La promesa', avance semanal: Curro hace público su compromiso con Ángela y consigue que Lorenzo renuncie a su enlace

El plan de Margarita logra que Lorenzo renuncie a su enlace con Ángela, dejando vía libre a Curro.

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La próxima semana en 'La Promesa' será decisiva: Curro y Ángela hacen público su compromiso, Lorenzo se ve superado por los acontecimientos, los enfrentamientos familiares estallan y un misterioso visitante llega al palacio para poner aún más patas arriba la vida de todos.

Capítulo 771 (lunes 9 de febrero)

Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia del palacio y claudica ante su amenaza de llevarse a Ángela con ella. Samuel cuenta a Petra que ha visto a Carlo y María besarse y ella le insiste en que así debe ser. El lacayo y la doncella se juntan después del beso: van por el buen camino, pero aún les queda mucho por recorrer. Martina y Adriano coinciden en que no pueden amarse, porque harían daño a mucha gente. Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan en dos semanas a Nueva York. Vera se disculpa con Teresa por lo mal que se ha portado con ella y el ama de llaves la perdona. Petra explica a las cocineras que no aceptó el ascenso porque prefiere hacerse cargo del refugio. Lorenzo, por su parte, se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga, y Leocadia le pide que lo supere.

Capítulo 772 (martes 10 de febrero)

Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo. Vera se sincera con todo el servicio: Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa. Más tarde, las cocineras y Pía también se disculpan con el ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal. Jacobo confirma a Adriano que Martina le ocultó que se iban en dos semanas a Nueva York. Y no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido... María y Carlo no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. Alonso y Manuel discuten por la continuidad de Leocadia en La Promesa. La señora de Figueroa, por su parte, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. ¡El marqués se compromete a intervenir! Petra se preocupa porque el negocio de los churros no es suficiente para mantener el refugio.

Capítulo 773 (miércoles 11 de febrero)

A pesar de que Nazario no aprueba el enlace, Enora y Toño anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, ¡Manuel correrá con todos los gastos! Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura. En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. Pía se preocupa por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada. Curro y Ángela están cansados de esperar: quieren casarse ya, y deciden pasar a la ofensiva, ¡anunciando delante de toda la familia que están prometidos! Martina se disculpa con Adriano… y Margarita desvela algo importante.

Capítulo 774 (jueves 12 de febrero)

Tras el anuncio de boda, el marqués defiende a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo. Martina necesita poner distancia con Adriano, por ello debe irse a Nueva York… En aras de la paz y la convivencia, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es del todo satisfactorio. Lorenzo amenaza a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha… porque la alternativa puede ser la muerte. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal y la señora de Figueroa escribe una carta al mayordomo. Toño está preocupado por la boda sin avisar, mientras Curro intenta convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia. Alonso y Lorenzo se enfrentan… ¡y están a punto de llegar a las manos!

Capítulo 775 (viernes 13 de febrero)

Alonso se impone a Lorenzo: ya le ha tolerado suficiente y está cansado de hacer la vista gorda con él. Ángela echa en cara al capitán lo mala persona que es y le recomienda un psiquiatra para sus problemas mentales. Samuel intenta convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es una bonita historia de amor. El cura y la doncella tienen un acercamiento: para él no es fácil verla con otro y ella confiesa que su relación con Carlo no está bien... Enora propone a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero. Adriano acepta que Martina se marche a Nueva York y la anima a ser feliz. Alonso y Lorenzo se quedan de piedra ante la llegada de un nuevo visitante: Ciro. Además, Leocadia revela uno de sus mayores secretos a Cristóbal, ¡este se queda sin palabras!

