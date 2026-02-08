laSexta adelanta San Valentín para reírse del amor con Susi Caramelo

Queda solo una semana para San Valentín, el día del amor y la amistad, pero laSexta ha decidido adelantarlo para reírse del amor con Susi Caramelo. El próximo jueves a las 23:00 horas la cómica se pondrá al frente de 'Especialita', un especial que celebra el amor en todas sus formas con humor y sin prejuicios, para disfrutar en pareja, en solitario o como cada uno quiera.

‘Especialita’ combina monólogo, coloquio, entrevistas y reportajes, siempre desde el humor y la ironía. Al frente, Susi Caramelo, una de las presentadoras y cómicas más reconocibles del panorama audiovisual, lidera el programa acompañada por Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz, que aportan distintas miradas y sensibilidades para hablar de amor desde todos los ángulos posibles.

Durante el programa, sus protagonistas se adentrarán en las relaciones, las citas, las emociones y las contradicciones del amor actual, con secciones que mezclan encuentros reales, debates sin filtros, piezas de investigación y situaciones inesperadas. Todo ello con un ritmo ágil, directo y con una mirada descarada y muy actual sobre las relaciones de hoy.

Así es 'Especialita'

'Especialita’, un show atrevido y sin prejuicios que convierte San Valentín en una noche llena también de humor. Con Susi Caramelo al frente, el programa propone una mirada actual y desenfadada sobre el amor y las relaciones, combinando humor, conversación y experiencias reales desde múltiples perspectivas.

El programa arranca con un monólogo inicial en el que Susi Caramelo demuestra su estilo directo e inconfundible. Susi Caramelo vuelve a los photocalls para hablar con los famosos sobre amor en esta noche tan especial. Además, el plató acoge un coloquio con Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois, que aportan miradas diversas y complementarias en un debate sin filtros sobre cómo se vive el amor hoy.

Además, el formato también incorpora un reportaje de investigación centrado en una app exclusiva para ligar. La noche se completa con una entrevista a Gotzon Mantuliz, que comparte su visión personal sobre el amor y las relaciones.