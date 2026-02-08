DEP
Cristina Medina, rota de dolor por la muerte de su compañero Gustavo Sartori
La actriz se despide de su compañero de escenario después del accidente que le costó la vida
El espectáculo está de luto. El acróbata brasileño Gustavo Sartori, conocido por su trayectoria en el circo contemporáneo y su paso por programas como 'Got Talent', ha fallecido tras un accidente de coche el pasado sábado 7 de febrero, dejando en shock al mundo del circo y a compañeros del mundo del entretenimiento.
Sartori, residente en Madrid y especializado en números aéreos, era muy querido entre quienes compartieron escenario con él y había construido una sólida carrera con telas, cintas aéreas y coreografías de alto riesgo físico.
La actriz Cristina Medina, con la que trabajó en varias ocasiones, ha mostrado su dolor públicamente y ha querido rendirle homenaje desde sus redes sociales.
Además, desde la compañía en la que ambos colaboraban compartieron un sentido mensaje de despedida:
“Hoy estamos rotos de tristeza. Nos despedimos de nuestro compañero Gustavo Sartori, pero no de su recuerdo, su risa ni todo lo que dejó en nosotros. Siempre en nuestro corazón. Vuela alto, Gustavo. Tus compañeros de LETSGO. El agujero hoy está un poco más vacío.”
Cristina ha publicado en sus redes varios recuerdos junto al artista, entre ellos un vídeo de una actuación compartida acompañado de estas palabras:
“Mi mejor. Te echaré de menos mi amor, que donde te hayas ido estés bien.” También difundió otro clip en el que ambos aparecen bailando y realizando acrobacias sobre el escenario durante su trabajo juntos.
