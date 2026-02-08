Carmen Balfagón denuncia que Daniel Sancho ha visto reducidas sus comunicaciones con el exterior de la cárcel de Tailandia y responde a Silvia Bronchalo: “Tiene derecho”

La situación de Daniel Sancho en la prisión tailandesa vuelve a colocarse en el centro del foco mediático. Después de la entrevista de Silvia Bronchalo en 'De viernes' y la respuesta de la abogada de la familia de Edwin Arrieta en '¡Vaya fama!', en el programa Fiesta, Carmen Balfagón -abogada de la familia del joven condenado - ha intervenido para aclarar varios puntos clave relacionados con la defensa legal, las tensiones familiares y las recientes decisiones de Silvia Bronchalo, madre de Daniel, tras su aparición televisiva.

Durante su intervención, la letrada abordó tanto el acceso al sumario del caso como la relación entre las distintas partes implicadas y las consecuencias que, según ella, han tenido algunas decisiones recientes en la vida diaria de Daniel dentro de la cárcel.

“Cuando el caso estaba en fase de instrucción, no se había celebrado el juicio, pidió que se le pasara a sus abogadas todo el sumario. Y la parte a la que yo represento dijo que no se le pasara Pero no por Rodolfo, sino porque entendimos que Daniel no quería pasárselo en aquel momento. Si luego se lo ha pasado, me parece estupendo. Por cierto, esas abogadas son las mismas que le aconsejaron a Silvia, creo yo que sumamente mal, que demandara a Rodolfo por un delito tan feo como el de de violencia de género, que luego quedó en nada. No le aconsejaron nada bien las compañeras.”

Además, Balfagón denunció que en las últimas semanas se han producido cambios significativos en las condiciones de comunicación de Daniel con el exterior desde prisión: “Antes teníamos alguna comunicación autorizada más, pero nos lo han restringido”.

"¿Por qué?", quiso saber Emma García. "Bueno, alguien ha protestado. Esas quejas vienen del entorno familiar y al que han perjudicado es a Daniel y a todos los que hasta ahora podíamos comunicarnos con él. Pero prefiero dejarlo ahí", respondió la letrada.

Sobre la entrevista concedida por Silvia Bronchalo y las motivaciones que la habrían llevado a romper su silencio, la abogada fue clara al señalar que no existe una diferencia sustancial respecto a otras decisiones mediáticas tomadas en el entorno familiar: “Reconoce que lo ha hecho por dinero igual que Rodolfo hizo el documental. Yo no criticaré a Silvia, pero estamos iguales".

Balfagón también quiso dejar claro quién, según ella, toma realmente las decisiones importantes en el caso, respondiendo a las críticas vertidas hacia la estrategia de defensa: “Ella tiene derecho a criticar lo que considere de la defensa que estamos haciendo, pero insisto en que es Daniel (quien toma las decisiones)”.

Por último, la letrada desmintió informaciones relacionadas con los plazos del recurso presentado y aclaró aspectos legales sobre una posible indemnización: "Tailandia no tiene plazo para resolver este tipo de cosas. Puede ser un año, 14 meses, 18…Y nadie paga una indemnización por la comisión de un delito si la sentencia no es firme".