Audiencias TV Ayer: 'Atrapa un millón' lidera otro sábado en medio de la puja entre el cine de La 1 y 'Got Talent'

'Atrapa un millón' lidera un sábado más el prime time. El concurso de Manel Fuentes continúa imbatible con un 11,1% y 1.144.000 espectadores en su tercera semana, mismo dato que hace siete días.

Por su parte, La 1 con la película 'El aparcacoches (9,9%) y 'Got Talent' (9,8%) pujan por el segundo puesto. El talent show que presenta Santi Millán consigue además récord de temporada.

El programa de 'Aquí la tierra' se vio claramente impulsado por la cascada de temporales que hemos sufrido estas semanas y que seguiremos sufriendo durante la próxima y marca un 14,3% y fue líder de su franja.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, Cuatro acertó con la película 'Desaparecida sin rastro', que supera con un 7% a la nueva entrega de 'laSexta Xplica' (6,5%).