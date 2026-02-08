Sábado 7 de febrero 2026
Audiencias TV Ayer: 'Atrapa un millón' lidera otro sábado en medio de la puja entre el cine de La 1 y 'Got Talent'
'Aquí la tierra' fue líder impulsada por los temporales que azotan la Península
'Atrapa un millón' lidera un sábado más el prime time. El concurso de Manel Fuentes continúa imbatible con un 11,1% y 1.144.000 espectadores en su tercera semana, mismo dato que hace siete días.
Por su parte, La 1 con la película 'El aparcacoches (9,9%) y 'Got Talent' (9,8%) pujan por el segundo puesto. El talent show que presenta Santi Millán consigue además récord de temporada.
El programa de 'Aquí la tierra' se vio claramente impulsado por la cascada de temporales que hemos sufrido estas semanas y que seguiremos sufriendo durante la próxima y marca un 14,3% y fue líder de su franja.
En cuanto al resto de ofertas nocturnas, Cuatro acertó con la película 'Desaparecida sin rastro', que supera con un 7% a la nueva entrega de 'laSexta Xplica' (6,5%).
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026