Susto mayúsculo en 'Y Ahora Sonsoles' tras estallar una cámara en pleno directo

El directo volvió a demostrar que es terreno imprevisible. 'Y ahora Sonsoles', el magacín vespertino de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega, vivió este jueves uno de esos momentos que hacen contener la respiración a todo un plató, días después de su escandaloso error con la Bahía de Cádiz. Lo que parecía una vuelta tranquila de publicidad acabó convirtiéndose en un susto inesperado que pilló desprevenidos tanto a la presentadora como a sus colaboradores… y a los espectadores desde casa.

Nada más regresar de la pausa, Sonsoles comentaba de manera distendida lo que había ocurrido instantes antes, incluso bromeando con la experiencia que dan los años frente a las cámaras. “después de 100 años en la tele…”, decía sin saber que apenas unos segundos después el programa iba a vivir uno de sus momentos más tensos.

De repente, un fuerte ruido seco rompía la normalidad del plató. Una de las cámaras del programa estallaba en pleno directo, provocando un sobresalto generalizado. Durante unos instantes, el desconcierto fue absoluto mientras el equipo técnico reaccionaba con rapidez para controlar la situación y comprobar que no hubiera ningún daño personal.

La propia Sonsoles, visiblemente sorprendida pero sin perder la compostura, intentó rebajar la tensión con humor y soltó una frase que ya se ha hecho viral entre los seguidores del programa: “Te he dicho que hoy no se abría el puñetero paraguas”, en referencia a una sección previa y arrancando alguna risa nerviosa entre los presentes.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. El técnico que se encontraba junto a la cámara no sufrió daños y el programa pudo continuar con normalidad tras comprobar que no había consecuencias graves. Sonsoles incluso se acercó para interesarse personalmente por lo ocurrido.