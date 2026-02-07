'Supervivientes'
Laura Madrueño se pronuncia tras su salida de 'Supervivientes' y aclara su futuro en Mediaset
La presentadora abandona los Cayos Cochinos después de tres años al frente en Honduras.
María Lamela salta de laSexta a Telecinco para sustituir a Laura Madrueño como presentadora de 'Supervivientes' en Honduras.
La presentadora Laura Madrueño ha decidido poner punto y final a su etapa como cara visible desde Honduras de 'Supervivientes' en Telecinco. Tras tres años al frente del formato y varias ediciones en su mochila, la periodista ha asegurado en una entrevista con Lecturas que el motivo de su marcha no responde a un despido ni a conflictos con la cadena, sino a una reflexión personal sobre cómo compaginar su vida profesional y personal.
Según explicó la propia Madrueño, “Ha sido una etapa muy enriquecedora, pero ya son muchos años fuera de casa”, dejando claro que fue ella quien tomó la determinación de dar un paso al lado después de haber presentado tanto ediciones regulares como dos ediciones especiales de All Stars.
La comunicadora también ha querido aclarar que “por supuesto, sigo vinculada a Mediaset”, desmintiendo cualquier rumor sobre un conflicto con la cadena o un posible final abrupto tras su decisión. En este sentido, fuentes cercanas apuntan que Laura ya está trabajando en nuevos proyectos, incluido uno que está grabando actualmente desde Maldivas.
En paralelo, Telecinco ya ha confirmado a María Lamela como su sucesora al frente de la narración desde los Cayos Cochinos para la próxima edición de Supervivientes. La periodista, con experiencia tanto en televisión autonómica como nacional, será la encargada de tomar el relevo en Honduras, mientras que Jorge Javier Vázquez seguirá como presentador principal desde España.
