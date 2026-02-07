Jorge Azcón rechaza los 15 minutos que le corresponde en TVE por la ley electoral para esquivar a Silvia Intxaurrondo

A solo 48 horas de que Aragón vuelva a las urnas, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la comunidad, Jorge Azcón, ha protagonizado un gesto poco habitual en campaña: ha rechazado la entrevista que tenía programada en TVE con Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1. Este espacio estaba asignado por ley al candidato en virtud de los derechos que les otorga la normativa electoral durante los periodos de campaña.

La propia presentadora informó en directo ante la audiencia que Azcón finalmente “ha decidido declinar la invitación”, dejando sin comparecencia televisiva al principal aspirante del PP cuando solo faltan unos días para las elecciones autonómicas.

Intxaurrondo no dejó pasar la oportunidad para contextualizar esta decisión ante los espectadores, recordando el marco legal que rige estas apariciones públicas: “Quien ha decidido no hacer uso de este espacio de 15 minutos de diálogo fijado por la Junta Electoral Central en base a los resultados de los últimos comicios”, afirmó la periodista desde el plató.

Y para dejar aún más claro el sentido de su intervención, añadió un mensaje directo al electorado: “Para que sepan ustedes todos los elementos que se manejan en esta campaña electoral”, en referencia a la normativa que garantiza pluralismo e igualdad entre candidaturas en los medios públicos durante la contienda electoral.

Con este movimiento, el presidente autonómico evita debatir o responder preguntas en un formato de entrevista convencional en TVE, lo que en sectores políticos y periodísticos ha sido interpretado tanto como una estrategia táctica de campaña como un gesto que renuncia a defender su proyecto frente a la audiencia pública de la cadena estatal.