Audiencias TV Ayer: 'De viernes' se impulsa con Silvia Bronchalo y recorta distancias con 'El Desafío', mientras Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras

'De viernes' aprovechó la entrevista de Silvia Bronchalo para impulsarse anoche y recortar distancias a su competidor. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona logra un buen 11,8% y 990.000 espectadores.

En Antena 3 todo sigue igual y eso significa que 'El Desafío' se mantiene en lo más alto. El programa de Roberto Leal mantiene intacto su liderazgo, pero pierde un punto en una semana y se queda con un 14% y 1.270.000 seguidores.

En la mañana, Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras en su particular lucha. Así, 'En boca de todos' (6,8%) se impone por la mínima a 'Al Rojo Vivo' (6,6%).

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 14% y 1.270.000

Telecinco

De viernes: 11,8% y 990.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,7% y 913.000

Plan de c1ne: Tormenta infinita: 6,9% y 760.000

Plan de c1ne 2: La huida: 5,3% y 363.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 712.000

El Blockbuster: Sin remordimientos: 6,1% y 635.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 559.000

laSexta Columna: 5,7% y 676.000

Equipo de Investigación: 5,1% y 558.000 / 4,5% y 358.000

La 2

Cifras y letras: 3,6% y 411.000 / 4,9% y 585.000

Plano general: 1,9% y 219.000

Historia de nuestro cine: 2,7% y 231.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6,7% y 301.000 / 10,5% y 268.000

Antena 3

El Desafío: 7% y 227.000

Cuatro

Cine Cuatro: Tokarev: 5,8% y 304.000

La 1

Cine: Jojo rabbit: 4,4% y 135.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,8% y 1.389.000

Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 940.000

Pasapalabra: 20,6% y 2.073.000

La 1

Directo al grano: 12% y 1.086.000

Valle Salvaje: 10,6% y 862.000

La promesa: 12,8% 1.075.000

Malas lenguas: 13,3% y 1.221.000

Aquí la tierra: 13,8% y 1.407.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,3% y 814.000

El diario de Jorge: 9,4% y 794.000

Allá Tú: 8,5% y 848.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,7% y 595.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 507.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 481.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 474.000

La 2

El cazador: 1,9% y 178.000

Saber y ganar: 6,4% y 632.000

Grandes Documentales: 3,7% y 322.000

Malas lenguas: 7,1% y 588.000

En busca de secretos: 2,1% y 197.000

Grandes diseños revistados: 1,5% y 156.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 14,7% y 420.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,7% y 981.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.592.000

La 1

La Hora de La 1: 19,5% y 416.000

Mañaneros 360: 17,4% y 599.000 / 13% y 1.086.000

laSexta

Aruser@s: 11,3% y 174.000 / 12,6% y 302.000

Al Rojo vivo: 6,6% y 263.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,9% y 150.000

El programa de Ana Rosa: 12,3% y 318.000

Vamos a ver: 8,9% y 364.000

El precio justo: 8,6% y 644.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 13.000 / 1,3% y 26.000 / 1,5% y 38.000

En boca de todos: 6,8% y 238.000

La 2

El cazador: 1,8% y 112.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,9% y 2.481.000

Telediario 1: 15,8% y 1.581.000

Informativos Telecinco 15H: 9,6% y 957.000

laSexta Noticias 14H: 7,6% y 643.000

Noticias Cuatro 1: 7,3% y 546.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21,4% y 2.438.000

Telediario 2: 13,1% y 1.489.000

Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 937.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 752.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 491.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,4%), Cuatro (6%), laSexta, La 2 (3,2%).