Viernes 6 de febrero 2026

Audiencias TV Ayer: 'De viernes' se impulsa con Silvia Bronchalo y recorta distancias con 'El Desafío', mientras Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras

El programa de Roberto Leal mantiene su liderazgo, pero pierde un punto en una semana

Audiencias

Audiencias / TELECINCO / CUATRO / LASEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'De viernes' aprovechó la entrevista de Silvia Bronchalo para impulsarse anoche y recortar distancias a su competidor. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona logra un buen 11,8% y 990.000 espectadores.

En Antena 3 todo sigue igual y eso significa que 'El Desafío' se mantiene en lo más alto. El programa de Roberto Leal mantiene intacto su liderazgo, pero pierde un punto en una semana y se queda con un 14% y 1.270.000 seguidores.

En la mañana, Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras en su particular lucha. Así, 'En boca de todos' (6,8%) se impone por la mínima a 'Al Rojo Vivo' (6,6%).

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 14% y 1.270.000

Telecinco

De viernes: 11,8% y 990.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,7% y 913.000

Plan de c1ne: Tormenta infinita: 6,9% y 760.000

Plan de c1ne 2: La huida: 5,3% y 363.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 712.000

El Blockbuster: Sin remordimientos: 6,1% y 635.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 559.000

laSexta Columna: 5,7% y 676.000

Equipo de Investigación: 5,1% y 558.000 / 4,5% y 358.000

La 2

Cifras y letras: 3,6% y 411.000 / 4,9% y 585.000

Plano general: 1,9% y 219.000

Historia de nuestro cine: 2,7% y 231.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6,7% y 301.000 / 10,5% y 268.000

Antena 3

El Desafío: 7% y 227.000

Cuatro

Cine Cuatro: Tokarev: 5,8% y 304.000

La 1

Cine: Jojo rabbit: 4,4% y 135.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,8% y 1.389.000

Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 940.000

Pasapalabra: 20,6% y 2.073.000

La 1

Directo al grano: 12% y 1.086.000

Valle Salvaje: 10,6% y 862.000

La promesa: 12,8% 1.075.000

Malas lenguas: 13,3% y 1.221.000

Aquí la tierra: 13,8% y 1.407.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,3% y 814.000

El diario de Jorge: 9,4% y 794.000

Allá Tú: 8,5% y 848.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,7% y 595.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 507.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 481.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 474.000

La 2

El cazador: 1,9% y 178.000

Saber y ganar: 6,4% y 632.000

Grandes Documentales: 3,7% y 322.000

Malas lenguas: 7,1% y 588.000

En busca de secretos: 2,1% y 197.000

Grandes diseños revistados: 1,5% y 156.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 14,7% y 420.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,7% y 981.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.592.000

La 1

La Hora de La 1: 19,5% y 416.000

Mañaneros 360: 17,4% y 599.000 / 13% y 1.086.000

laSexta

Aruser@s: 11,3% y 174.000 / 12,6% y 302.000

Al Rojo vivo: 6,6% y 263.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,9% y 150.000

El programa de Ana Rosa: 12,3% y 318.000

Vamos a ver: 8,9% y 364.000

El precio justo: 8,6% y 644.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 13.000 / 1,3% y 26.000 / 1,5% y 38.000

En boca de todos: 6,8% y 238.000

La 2

El cazador: 1,8% y 112.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,9% y 2.481.000

Telediario 1: 15,8% y 1.581.000

Informativos Telecinco 15H: 9,6% y 957.000

laSexta Noticias 14H: 7,6% y 643.000

Noticias Cuatro 1: 7,3% y 546.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21,4% y 2.438.000

Telediario 2: 13,1% y 1.489.000

Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 937.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 752.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 491.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,4%), Cuatro (6%), laSexta, La 2 (3,2%).

Los Clinton piden que su testimonio sobre Epstein se haga en público

Audiencias TV Ayer: 'De viernes' se impulsa con Silvia Bronchalo y recorta distancias con 'El Desafío', mientras Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras

Francia investiga al exministro Jack Lang por sus vínculos con Epstein

Los Mossos tiñen de rojo sangre el escenario de BCNegra

¿Copito de nieve o 'expat' con tostada de aguacate? Barcelona explicada en un disfraz de Carnaval

Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales

Epstein y la cultura del morbo

Teruel existe, y puede decidir las elecciones en Aragón

