Viernes 6 de febrero 2026
Audiencias TV Ayer: 'De viernes' se impulsa con Silvia Bronchalo y recorta distancias con 'El Desafío', mientras Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras
El programa de Roberto Leal mantiene su liderazgo, pero pierde un punto en una semana
'De viernes' aprovechó la entrevista de Silvia Bronchalo para impulsarse anoche y recortar distancias a su competidor. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona logra un buen 11,8% y 990.000 espectadores.
En Antena 3 todo sigue igual y eso significa que 'El Desafío' se mantiene en lo más alto. El programa de Roberto Leal mantiene intacto su liderazgo, pero pierde un punto en una semana y se queda con un 14% y 1.270.000 seguidores.
En la mañana, Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras en su particular lucha. Así, 'En boca de todos' (6,8%) se impone por la mínima a 'Al Rojo Vivo' (6,6%).
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 14% y 1.270.000
Telecinco
De viernes: 11,8% y 990.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,7% y 913.000
Plan de c1ne: Tormenta infinita: 6,9% y 760.000
Plan de c1ne 2: La huida: 5,3% y 363.000
Cuatro
First Dates: 6,1% y 712.000
El Blockbuster: Sin remordimientos: 6,1% y 635.000
laSexta
laSexta Clave: 5,1% y 559.000
laSexta Columna: 5,7% y 676.000
Equipo de Investigación: 5,1% y 558.000 / 4,5% y 358.000
La 2
Cifras y letras: 3,6% y 411.000 / 4,9% y 585.000
Plano general: 1,9% y 219.000
Historia de nuestro cine: 2,7% y 231.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 6,7% y 301.000 / 10,5% y 268.000
Antena 3
El Desafío: 7% y 227.000
Cuatro
Cine Cuatro: Tokarev: 5,8% y 304.000
La 1
Cine: Jojo rabbit: 4,4% y 135.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,8% y 1.389.000
Y Ahora Sonsoles: 11,2% y 940.000
Pasapalabra: 20,6% y 2.073.000
La 1
Directo al grano: 12% y 1.086.000
Valle Salvaje: 10,6% y 862.000
La promesa: 12,8% 1.075.000
Malas lenguas: 13,3% y 1.221.000
Aquí la tierra: 13,8% y 1.407.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,3% y 814.000
El diario de Jorge: 9,4% y 794.000
Allá Tú: 8,5% y 848.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,7% y 595.000
Lo sabe, no lo sabe: 6% y 507.000
laSexta
Zapeando: 5,2% y 481.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 474.000
La 2
El cazador: 1,9% y 178.000
Saber y ganar: 6,4% y 632.000
Grandes Documentales: 3,7% y 322.000
Malas lenguas: 7,1% y 588.000
En busca de secretos: 2,1% y 197.000
Grandes diseños revistados: 1,5% y 156.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 14,7% y 420.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,7% y 981.000
La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.592.000
La 1
La Hora de La 1: 19,5% y 416.000
Mañaneros 360: 17,4% y 599.000 / 13% y 1.086.000
laSexta
Aruser@s: 11,3% y 174.000 / 12,6% y 302.000
Al Rojo vivo: 6,6% y 263.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,9% y 150.000
El programa de Ana Rosa: 12,3% y 318.000
Vamos a ver: 8,9% y 364.000
El precio justo: 8,6% y 644.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 13.000 / 1,3% y 26.000 / 1,5% y 38.000
En boca de todos: 6,8% y 238.000
La 2
El cazador: 1,8% y 112.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,9% y 2.481.000
Telediario 1: 15,8% y 1.581.000
Informativos Telecinco 15H: 9,6% y 957.000
laSexta Noticias 14H: 7,6% y 643.000
Noticias Cuatro 1: 7,3% y 546.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 21,4% y 2.438.000
Telediario 2: 13,1% y 1.489.000
Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 937.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 752.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 491.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (15%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,4%), Cuatro (6%), laSexta, La 2 (3,2%).
