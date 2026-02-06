Santiago Segura sorprende y recupera su personaje en 'Padre no hay más que uno, la serie': guía de todos los regresos de las películas que pueden verse en la ficción

*AVISO: Esta noticia contiene spoilers de la primera temporada de 'Padre no hay más que uno, la serie'

Tras el estreno inicial de sus primeros episodios en Atresplayer, 'Padre no hay más que uno, la serie' ya puede verse al completo en Prime Video, que lanzó el pasado 5 de febrero la primera temporada íntegra, compuesta por 12 capítulos. Aunque no se trate de una historia que amplie la popular saga cinematográfica, pues explora la trama de una familia completamente distinta, la ficción ha despertado el interés de los fans por la recuperación de varios rostros y personajes clave de las películas dirigidas por Santiago Segura.

Uno de los regresos más evidentes es el de Anabel Alonso, Marta González de Vega y Cloe Ruiz Grau, que retoman su vínculo con el universo de la saga interpretando a la directora del colegio, a Leticia —la madre más repelente del centro— y a su hija Cloe. A diferencia de otros cameos puntuales, las tres actrices aparecen en distintos episodios de la temporada, convirtiéndose en personajes recurrentes que refuerzan la continuidad entre cine y televisión.

Otro de los guiños más celebrados llega en el episodio 10 con la aparición de Luna Fulgencio como Rocío García Loyola. En la trama, varios de los nuevos protagonistas intentan convencer a la joven, convertida ahora en cantante e influencer, para que promocione una marca creada por uno de ellos. Su intervención termina derivando en un plan que involucra a las abuelas y provoca un nuevo conflicto familiar.

La sorpresa mayor, sin embargo, se reserva para el episodio 7, donde el propio Santiago Segura reaparece como Javier, acompañado por Blanca Ramírez y Sirena Segura en los papeles de Cris y Paulita. El cameo se produce durante una videollamada del personaje de Javier con el de Mariam Hernández, interrumpida inesperadamente por las hijas pequeñas del dueño de Conchy. Aunque su aparición es breve y no altera la trama principal, funciona como un claro guiño a los seguidores de la saga original.

Con estos regresos, la serie refuerza su carácter de extensión natural de las películas y apuesta por un juego de referencias pensado para el espectador fiel. Un recurso que no solo apela a la nostalgia, sino que consolida un universo compartido que sigue creciendo más allá de la gran pantalla.