Roberto Leal se ve obligado a intervenir tras las acusaciones de tongo del bote de Rosa en 'Pasapalabra' y aclara la pronunciación de la palabra que le ha otorgado 2,7 millones de euros

La consecución del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' no estuvo exenta de polémica. Tras proclamarse ganadora con 2.716.000 euros, Rosa Rodríguez se situó en el centro de una controversia que se extendió rápidamente por redes sociales, donde comenzaron a circular acusaciones de “tongo” relacionadas con la validación de su última respuesta en el Rosco.

La duda surgió en la letra ‘M’, cuando a la concursante le restaban apenas tres segundos. La definición pedía el apellido del jugador de fútbol americano elegido MVP de la NFL en 1968. Rosa respondió “Morell”, mientras que la solución escrita era Morrall, lo que generó confusión entre parte de la audiencia tras escuchar a Roberto Leal dar la respuesta por válida tras unos segundos de comprobación.

Ante el revuelo, Roberto Leal ha decidido pronunciarse públicamente para despejar cualquier sospecha. En el informativo matinal de Antena 3 ha explicado que el apellido del jugador se escribe de una forma, pero se pronuncia de otra en inglés, por lo que la contestación de la concursante fue correcta.

“No se puede dudar, la pronunciación es perfecta”, afirmó el presentador, subrayando además la formación de Rosa como filóloga inglesa. “No puede haber dudas en algo tan grande”, sentenció, cerrando así una una polémica que empañó momentáneamente una de las noches más históricas del concurso.