Antena 3 releva a 'Pasapalara' y cita a la audiencia con su nueva serie, que muestra a Elena Rivera 'Perdiendo el juicio'

Tras el histórico bote que Rosa se ha llevado en 'Pasapalabra', la noche del jueves vuelve a tener dueño en Antena 3, que cita a la audiencia con Elena Rivera para el estreno de su serie 'Perdiendo el juicio'.

El próximo jueves a las 23:00 horas, conoceremos a Amanda Torres, un giro radical tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio. Un punto de inflexión que la obliga a empezar de nuevo tanto en lo profesional como en lo personal.

Drama legal, emociones a flor de piel y una mirada honesta a la salud mental se dan la mano en esta nueva apuesta de ficción de Antena 3, que llega con un reparto de primer nivel y una historia marcada por las segundas oportunidades.

Así es 'Perdiendo el juicio'

La serie arranca cuando Amanda Torres, una brillante y prestigiosa abogada, sufre un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio supone un punto de inflexión que provoca su caída profesional y personal, obligándola a replantearse su carrera y su forma de vivir.

A partir de ese momento, Amanda se incorpora a un pequeño bufete muy alejado del éxito al que estaba acostumbrada, donde deberá enfrentarse a nuevos casos mientras aprende a convivir con una condición que marca su día a día.

A lo largo de los episodios, Amanda se enfrentará a conflictos emocionales, relaciones complejas y decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mostrando un retrato humano y cercano de la vulnerabilidad.

El reparto está encabezado por Elena Rivera y cuenta con la presencia de Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira y María Pujalte, entre otros.