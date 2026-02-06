Estreno
Antena 3 estrena su nueva serie, que muestra a Elena Rivera 'Perdiendo el juicio' y sustituye a 'Pasapalabra'
La serie combina drama legal y emoción para mostrar cómo una abogada de éxito debe empezar de cero cuando su vida da un giro inesperado
Tras el histórico bote que Rosa se ha llevado en 'Pasapalabra', la noche del jueves vuelve a tener dueño en Antena 3, que cita a la audiencia con Elena Rivera para el estreno de su serie 'Perdiendo el juicio'.
El próximo jueves a las 23:00 horas, conoceremos a Amanda Torres, un giro radical tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio. Un punto de inflexión que la obliga a empezar de nuevo tanto en lo profesional como en lo personal.
Drama legal, emociones a flor de piel y una mirada honesta a la salud mental se dan la mano en esta nueva apuesta de ficción de Antena 3, que llega con un reparto de primer nivel y una historia marcada por las segundas oportunidades.
Así es 'Perdiendo el juicio'
La serie arranca cuando Amanda Torres, una brillante y prestigiosa abogada, sufre un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio supone un punto de inflexión que provoca su caída profesional y personal, obligándola a replantearse su carrera y su forma de vivir.
A partir de ese momento, Amanda se incorpora a un pequeño bufete muy alejado del éxito al que estaba acostumbrada, donde deberá enfrentarse a nuevos casos mientras aprende a convivir con una condición que marca su día a día.
A lo largo de los episodios, Amanda se enfrentará a conflictos emocionales, relaciones complejas y decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, mostrando un retrato humano y cercano de la vulnerabilidad.
El reparto está encabezado por Elena Rivera y cuenta con la presencia de Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira y María Pujalte, entre otros.
