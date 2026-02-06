Estas son las primeras palabras de Rosa tras ganar el histórico bote de 'Paspalabra'

Rosa, visiblemente emocionada y aún en shock bajo la lluvia de confeti, no podía creer lo que acababa de lograr. “Hay que soñar”, fueron las primeras palabras que pronunció al asimilar que había conseguido la cifra récord en el programa presentado por Roberto Leal.

La respuesta decisiva llegó con la letra M, cuando la concursante acertó “Morrall”, el apellido del jugador de fútbol americano que figura en la historia de la NFL, y que fue suficiente para sellar su victoria tras un duelo espectacular contra Manu Pascual.

Tras la gesta, Rosa no dudó en dedicarle palabras de cariño a su rival: “Te lo merecías tanto o más”, en un gesto que ha generado aplausos entre espectadores por la deportividad mostrada por ambos.

Noticias relacionadas

Este momento histórico ha sido la culminación de 307 programas seguidos persiguiendo el bote por parte de la coruñesa, frente a los 437 de Manu, quien se despide del formato con un premio acumulado y la ovación del público.