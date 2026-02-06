Histórica victoria
Rosa gana el mayor bote histórico de 'Pasapalabra' en el último segundo tras un Rosco de infarto
La concursante se alza como ganadora y se lleva 2.716.000 euros.
Especial 'Pasapalabra': Todas las veces que Manu o Rosa se han quedado a una palabra de llevarse el bote
La verdad que muchos desconocen en 'Pasapalabra': el dinero que perderá el concursante que se lleve el bote
Rosa ya ha pasado a la historia de 'Pasapalabra'. La concursante gana el mayor bote de la historia del concurso tras un agónico rosco que consiguió completar. De esta manera, Rosa se alza con los 2.716.000 euros de premio.
Después de 307 programas, la concursante logró completar el Rosco con 25 aciertos cuando solo quedaba un segundo en su . La concursante, incrédula quedó "completamente en shock", pues pensó que Roberto Leal le diría que había fallado. Por su parte, Manu se lleva 270.600€ a su casa, acumulados desde su primer programa, justo después de la victoria de Óscar Díaz.
El programa comenzó con Manu enfrentándose a Ferrán en la Silla Azul. El joven logró vencer la prueba y se unió a Merche y Pablo Rivero para luchar por el bote. En el equipo de Rosa se encontraban Mariam Fernández y Fernando Ramos.
En la primera prueba, Una de Cuatro, se impuso el equipo azul con 24 segundos por los 20 del equipo naranja. En la pista musical, Mariam ganó el duelo a Pablo Rivero; Rosa hizo lo propio con Manu; y Fernando venció a Merche. Así, el equipo naranja logró sumar 11 segundos y escaparse sobre el azul con un marcador total de 31 a 24 .
Tras las palabras cruzadas los marcadores crecieron al mismo ritmo, por el equipo de Rosa seguía por delante con 49 segundos frente a los 42 del equipo de Manu. En ¿dónde están?, Rosa y sus compañeros no consiguieron completar la prueba, así que Manu tomó la delantera en el marcador con un resultado de 62 a 49.
Ya en el Rosco, Manu completo su primera vuelta con 20 aciertos y tuvo que pasar el turno en 5 letras. Por su parte, Rosa también acabó con 20 aciertas y 5 pases.
Después, Manu acertó cuzqueño y le quedaban aún cuatro letras por completar. Mientras, Rosa sumó tejano, jurisprudencia, escampavía, vitáfono y por último, Morrall.
- Marchémonos de la Liga
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín