El nombre que cambió la historia de 'Pasapalabra': quién es Earl Morrall, la respuesta que dio a Rosa Rodríguez un bote millonario

Un histórico quarterback de la NFL fue la clave para que la concursante completara el Rosco y se llevara cerca de tres millones de euros.

Earl Morrell y Rosa Rodríguez

Carlos Merenciano

“Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP”, leyó con rapidez Roberto Leal. Y la palabra "Morrall" le valió a Rosa Rodríguez 2.716.000 euros. Pero muchos espectadores se preguntarán, ¿quién es ese tal Morrall?

Earl Morrall nació el 17 de mayo de 1934 en Muskegon, Michigan, y es recordado como uno de los suplentes más determinantes de la historia de la NFL. Mariscal de campo de referencia, brilló especialmente por su capacidad para sustituir a grandes estrellas en momentos clave, dejando huella en equipos como los Baltimore Colts y los Miami Dolphins.

Antes de dar el salto al profesionalismo, Morrall destacó en la Universidad de Michigan State, donde compaginó el fútbol americano y el béisbol. Jugó dos Rose Bowls y llegó incluso a participar en la College World Series, una muestra de su versatilidad deportiva. En la NFL desarrolló una carrera de 21 temporadas, iniciada en 1956 con los San Francisco 49ers y continuada en franquicias como Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants, Baltimore Colts y Miami Dolphins.

Su momento más recordado llegó en 1972, cuando sustituyó a Bob Griese en los Dolphins y fue pieza clave en la única temporada perfecta de la historia de la NFL, sin ninguna derrota. Morrall se retiró en 1977 con más de 20.000 yardas de pase y 161 touchdowns, para después dedicarse a entrenar quarterbacks y participar en la política local de Florida, donde llegó a ser alcalde de Davie. Falleció en 2014, a los 79 años, tras sufrir diversas enfermedades neurológicas.

El Rosco que resolvió Rosa Rodríguez no fue sencillo. Junto a la histórica respuesta de Morrall, la concursante acertó varias definiciones complejas, como “piafar”, “vitáfono” o “escampavía”. Una combinación de conocimiento, sangre fría y precisión que terminó convirtiendo una palabra casi desconocida en el pasaporte hacia el bote más altos de la historia del programa.

