Llamada al orden
Jorge Javier abronca contundentemente a Sandra por sus graves comentarios sobre Carlos Lozano: "Hay que respetar la trayectoria de gente que lleva 40 años en el medio"
El presentador frena en seco a la concursante tras calificar de forma despectiva al veterano comunicador y recibe el aplauso del plató.
Momento de máxima tensión en el plató de 'Gran hermano Dúo' cuando Jorge Javier Vázquez intervino con contundencia para reprochar a Sandra unos comentarios dirigidos a Carlos Lozano. El presentador no ocultó su malestar y cortó el debate para señalar que se habían cruzado líneas que no deberían traspasarse en televisión.
“Hay bromas más o menos acertadas, pero Sandra, me ha dolido. Llamar a un compañero ‘baboso, viejo verde’ me parece absolutamente inapropiado y creo que Carlos no se lo merece”, afirmó Jorge Javier, dejando claro que, aunque no conoce en profundidad a la concursante, ese tipo de calificativos no tienen cabida en el concurso.
Sus palabras provocaron una reacción inmediato en el plató, deshaciéndose en aplausos, al que se sumó de forma visible Carmen Borrego, respaldando el alegato del presentador en defensa del respeto profesional hacia la carrera del que fuera conductor de las primeras ediciones de 'Operación Triunfo'.
Sandra, por su parte, intentó justificarse preguntando: “¿Y yo sí que tengo que aguantar sus comentarios?”, a lo que Jorge Javier respondió sin titubeos: “Podéis haber llegado ahora y me encanta que estéis aquí, pero los que sois nuevos también tenéis que tener respeto por la trayectoria de gente que lleva 40 años en este medio”, dejando clara su postura sobre el veterano concursante.
