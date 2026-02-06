Mucha expectación
La entrevista más esperada desde 2023, un hijo que denuncia el olvido y un conflicto de pareja estallan esta noche: todos los invitados de ‘¡De Viernes!’
El programa de Telecinco recibe a Silvia Bronchalo, al hijo de Arévalo y a una de las concursantes más polémicas de 'Gran hermano'.
‘¡De Viernes!’ vivirá esta noche, a partir de las 21:45 horas, una de sus entregas más potentes con la primera entrevista televisiva de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. En una conversación grabada durante más de ocho horas con Santi Acosta, relatará cómo ha afrontado la investigación y el proceso judicial que terminó en 2024 con la condena a cadena perpetua de su hijo en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, además de ofrecer su visión más personal sobre cómo es Daniel.
La emisión también dará voz a Fernando José Esteso, hijo del actor y humorista Fernando Esteso, fallecido recientemente. El invitado acudirá al plató para expresar su indignación por la falta de reconocimiento institucional a la figura de su padre y para repasar los momentos clave de su carrera, incluida su histórica etapa junto a Andrés Pajares en el popular cine de destape.
Otro de los testimonios de la noche llegará de la mano de Vanesa Bouza, exconcursante de 'Gran Hermano', que regresará al programa para abordar la delicada situación de su matrimonio con Javier Mouzo. Tras meses marcados por crisis, celos y rumores de infidelidad, la invitada lanzará un ultimátum que podría ser definitivo.
Por último, el programa abordará la última hora de 'GH Dúo' con la participación de Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Gómez, hijo de Antonio Canales. Los colaboradores analizarán la evolución del reality con imágenes inéditas y nuevas claves sobre lo que está ocurriendo dentro de la casa.
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- Marchémonos de la Liga
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico