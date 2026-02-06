La entrevista más esperada desde 2023, un hijo que denuncia el olvido y un conflicto de pareja estallan esta noche: todos los invitados de ‘¡De Viernes!’

‘¡De Viernes!’ vivirá esta noche, a partir de las 21:45 horas, una de sus entregas más potentes con la primera entrevista televisiva de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. En una conversación grabada durante más de ocho horas con Santi Acosta, relatará cómo ha afrontado la investigación y el proceso judicial que terminó en 2024 con la condena a cadena perpetua de su hijo en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, además de ofrecer su visión más personal sobre cómo es Daniel.

La emisión también dará voz a Fernando José Esteso, hijo del actor y humorista Fernando Esteso, fallecido recientemente. El invitado acudirá al plató para expresar su indignación por la falta de reconocimiento institucional a la figura de su padre y para repasar los momentos clave de su carrera, incluida su histórica etapa junto a Andrés Pajares en el popular cine de destape.

Otro de los testimonios de la noche llegará de la mano de Vanesa Bouza, exconcursante de 'Gran Hermano', que regresará al programa para abordar la delicada situación de su matrimonio con Javier Mouzo. Tras meses marcados por crisis, celos y rumores de infidelidad, la invitada lanzará un ultimátum que podría ser definitivo.

Por último, el programa abordará la última hora de 'GH Dúo' con la participación de Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Gómez, hijo de Antonio Canales. Los colaboradores analizarán la evolución del reality con imágenes inéditas y nuevas claves sobre lo que está ocurriendo dentro de la casa.