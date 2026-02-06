Daniela Requena explota contra Marta López después de decir que "escribe a todo el mundo": "Igual al próximo que escribo va a ser a tu marido"

La entrevista de Daniela Requena en 'El tiempo justo' dio un giro inesperado cuando la invitada empezó a hablar abiertamente de su vida sentimental y de sus relaciones con hombres muy conocidos. Aunque en un principio fue a comentar su intercambio de mensajes con Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, la exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' aseguró haber estado con futbolistas, empresarios y políticos, unas declaraciones que despertaron reacciones inmediatas en el plató.

Fue entonces cuando Marta López aseguró conocer la identidad de algunos de esos hombres y deslizó que Requena “escribe a todo el mundo”. La frase no pasó desapercibida para la invitada, que interrumpió el discurso visiblemente molesta: “¿Perdón? Igual al próximo al que le escribo es a tu marido”, soltó en directo, provocando un silencio tenso en el plató.

Lejos de zanjar la cuestión, el cruce fue a más. Marta López replicó retándola a hacerlo y ofreciéndose a facilitarle el contacto, mientras Daniela interpretaba el comentario como un ataque personal. “¿Tienes algún problema conmigo? ¿Alguno de los hombres con los que me he acostado te ha gustado y tú no has podido alcanzarlo?”, preguntó sin rodeos, elevando aún más el tono del intercambio.

La colaboradora trató de rebajar la acusación con ironía, pero Requena insistió en que desde que llegó al programa se había sentido interrogada con “retintín” sobre los futbolistas. “Yo he sido muy gamberra y he perdido la cuenta”, reconoció, defendiendo su pasado sin tapujos y dejando claro que no estaba dispuesta a aceptar juicios morales.

Ante la escalada del enfrentamiento, Joaquín Prat intentó reconducir la conversación y centrarla en los perfiles de los famosos con los que había estado. Daniela confirmó que también había tenido relaciones con presentadores y colaboradores de televisión, incluso de Telecinco, aunque aclaró que no pertenecían al equipo del programa.

El espacio terminó con la tensión aún latente. Marta López advirtió que conocía algunos nombres “si alguien la tentaba” y Requena respondió con un desafío final: “Tira, a ver si sabes tanto”. Un cierre abierto que deja la puerta a nuevas entregas del conflicto en próximas emisiones.