Audiencias TV ayer | ‘Pasapalabra’ pulveriza los audímetros con datos de vértigo entregando su bote histórico e impulsa 'El hormiguero' a su récord en tres años

El acontecimiento televisivo del año tuvo nombre propio y se vivió en Antena 3. El histórico bote de 'Pasapalabra' desató un seguimiento masivo al registrar un 36,8% de cuota de pantalla y una media de 3.696.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto de 2026 en televisión. Más de 5,3 millones de personas conectaron en algún momento con el concurso, que además se llevó el minuto de oro de la jornada a las 00:07 horas, justo en la entrega del bote, con un impresionante 45,5% de share y 4.209.000 espectadores frente al televisor.

El efecto arrastre fue total en la cadena. 'El hormiguero', con los concursantes del programa como invitados, firmó máximo histórico reciente al liderar con un 23,5% de cuota y 3.239.000 espectadores, su emisión más vista desde marzo de 2023. La noche redonda se completó con 'Antena 3 Noticias 2', presentado por Vicente Vallés, que alcanzó su máximo de temporada con un 22,4% y 3.037.000 espectadores, convirtiéndose también en su informativo más visto desde marzo de 2023.

Frente a este tsunami, 'GH Dúo' logró resistir mejor de lo esperado en Telecinco. La quinta gala firmó un 11,3% de share, con 815.000 espectadores de media, perdiendo solo 69.000 seguidores respecto a su máximo del jueves anterior. En Cuatro, 'Horizonte' brilló con fuerza al conquistar un 7,4% de cuota y 671.000 espectadores, siendo lo más visto del canal en el día y rozando el 10% en el target comercial. Por su parte, 'La revuelta' en La 1 alcanzó un 11% de share en el access de La 1, congregando a 1.506.000 espectadores, en una noche absolutamente marcada por el histórico bote de 'Pasapalabra'.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.506.000 (11%)

Somos cine RTVE “Matusalén”: 593.000 (7,2%)

Antena 3

El hormiguero: 3.239.000 (23,5%)

Pasapalabra: 3.696.000 (36,8%)

Telecinco

GH Dúo express: 866.000 (6,3%)

GH Dúo: 815.000 (11,3%)

laSexta

laSexta clave: 563.000 (4,3%)

El intermedio: 880.000 (6,3%)

El taquillazo “Daño colateral”: 273.000 (3,1%)

Cuatro

First dates: 649.000 (4,8%)

Horizonte. Avance: 919.000 (6,6%)

Horizonte: 671.000 (7,4%)

La 2

Cifras y letras: 401.000 (2,9%)

Cifras y letras: 518.000 (3,7%)

El cine de La 2 “El espíritu burlón (2020)”: 191.000 (1,5%)

Documentos TV: 60.000 (0,8%)

LATE NIGHT

La 1

Somos RTVE 2 “Pájaros (2023)”: 179.000 (6,2%)

Antena 3

Pasapalabra. Rosa y Manu, duelo de récords: 972.000 (18,2%)

Allí abajo: 217.000 (8,1%)

laSexta

Cine “Colisión inminente (2020)”: 86.000 (3%)

Cuatro

Callejeros: 250.000 (6,9%)

El desmarque. Madrugada: 99.000 (5%)

La 2

Cine “Santos criminales”: 36.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.096.000 (11,8%)

Valle Salvaje: 1.005.000 (12%)

La promesa: 1.207.000 (13,5%)

Malas lenguas: 1.272.000 (12,8%)

Aquí la Tierra: 1.531.000 (13,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.549.000 (15,8%)

Y ahora, Sonsoles: 1.030.000 (11,7%)

Pasapalabra. Rosa y Manu, duelo de récords: 2.672.000 (23,6%)

Telecinco

El tiempo justo: 797.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 812.000 (9%)

¡Allá tú!: 835.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 589.000 (6,1%)

Más vale tarde: 517.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 661.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 501.000 (5,5%)

La 2

Saber y ganar: 606.000 (5,8%)

Grandes documentales: 315.000 (3,5%)

Malas lenguas: 613.000 (7,1%)

En busca de secretos: 185.000 (1,9%)

Grandes diseños: 189.000 (1,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 427.000 (18,5%)

Mañaneros 360: 754.000 (18,8%)

Mañaneros 360: 1.304.000 (14,3%)

Antena 3

Espejo público: 398.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 923.000 (15,7%)

La ruleta de la suerte: 1.692.000 (20,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 154.000 (8%)

El programa de AR: 356.000 (12%)

Vamos a ver: 438.000 (9,4%)

El precio justo: 673.000 (8,3%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 188.000 (12,1%)

Aruser@s: 357.000 (13,2%)

Al rojo vivo: 404.000 (8,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 28.000 (1,9%)

Alerta cobra: 19.000 (1%)

Alerta cobra: 28.000 (1,2%)

Alerta cobra: 59.000 (2,1%)

En boca de todos: 306.000 (7,6%)

La 2

Zoom tendencias: 16.000 (1,6%)

Zoom tendencias: 15.000 (1,1%)

Nigaloo: La maravilla del océano de Australia: 16.000 (0,8%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 19.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 27.000 (1%)

La aventura del saber: 30.000 (1%)

Espacios increíbles: 40.000 (1,3%)

Nunca es demasiado pequeño: 55.000 (1,6%)

El western de La 2 “Masacre en el Gran Cañón”: 120.000 (2,8%)

El cazador: 137.000 (1,9%)

El cazador: 204.000 (2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.561.000 (24,4%)

Telediario 1: 1.871.000 (17,8%)

Informativos Telecinco 15h: 1.023.000 (9,7%)

laSexta Noticias 14h: 826.000 (8,9%)

Noticias Cuatro 1: 637.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 3.037.000 (22,4%)

Telediario 2: 1.751.000 (13%)

laSexta Noticias 20h: 772.000 (7,1%)

Informativos Telecinco 21h: 925.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 638.000 (5,9%)

Matinal

Telediario matinal: 156.000 (18,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 200.000 (15,4%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (18,9%), La 1 (12,8%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,6%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).