Vuelta a San Genaro
Ana Duato sorprende y confirma el regreso de 'Cuéntame' por su 25 aniversario: TVE estaría preparando dos nuevos episodios
La mítica serie de televisión volverá de forma excepcional a la pequeña pantalla tras el acuerdo entre RTVE y su productora.
'Cuéntame cómo pasó' parece no haber terminado: la ficción más longeva de la televisión española celebrará en septiembre de 2026 su 25 aniversario con la emisión de dos nuevos capítulos especiales, un reencuentro que servirá como homenaje a la serie que acompañó durante más de dos décadas a millones de espectadores.
Ha sido Ana Duato, Merche en la ficción, quien ha desvelado recientemente este anuncio durante una alfombra roja. “Dos capítulos que son homenaje a 25 años de ‘Cuéntame’. Y yo creo que es un homenaje muy bonito para los espectadores y para todos nosotros”, ha explicado la actriz.
Estrenada en 2001 y narrada desde sus inicios por la inconfundible voz de Carlos Hipólito, la serie siguió durante 23 temporadas la vida cotidiana de la familia Alcántara, convirtiéndose en un fenómeno televisivo sin precedentes. Su final, emitido en noviembre de 2023, quedó marcado por la muerte de Herminia, interpretada por María Galiana, y por el regreso de personajes clave como Carlos y Karina, encarnados por Ricardo Gómez y Elena Rivera.
Ahora, estos dos nuevos episodios nacerían del acuerdo alcanzado en 2025 entre RTVE y Ganga Producciones. En un primer momento se barajó el regreso en forma de película con una historia alternativa al universo original, pero esa idea ha sido finalmente descartada. El retorno se materializaría en estos especiales, concebidos como un punto de reencuentro con los personajes más emblemáticos del barrio de San Genaro.
