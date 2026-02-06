La 1 altera su parrilla por el temporal y refuerza la información con una edición especial de ‘Aquí la Tierra’

La 1 ha decidido modificar su programación del sábado por la tarde ante la situación meteorológica que atraviesa el país. La cadena pública emitirá una edición especial de 'Aquí la Tierra', centrada en ofrecer la última hora del temporal que mantiene en alerta a numerosas zonas del territorio nacional.

El espacio estará conducido por Jacob Petrus, que se pondrá al frente de una entrega extraordinaria con conexiones en directo desde algunos de los puntos más castigados por las lluvias. El programa hará un seguimiento continuo de la evolución meteorológica e hidrográfica, con especial atención a las localidades afectadas por inundaciones y desalojos preventivos.

Además del análisis inmediato de la situación, el geógrafo y meteorólogo abordará las posibles consecuencias del episodio desde una perspectiva climática y económica. El programa también dará voz al sector primario, especialmente preocupado por el impacto que estas lluvias persistentes puedan tener en las cosechas y en el trabajo desarrollado durante todo el año.

En las últimas horas, varias poblaciones de distintos puntos de la península han tenido que ser evacuadas y se han registrado importantes daños materiales. Las previsiones apuntan a que las alertas seguirán activas en los próximos días, con la llegada de un nuevo frente previsto para el sábado que dejará lluvias en el sur peninsular y reactivará los avisos de la AEMET.