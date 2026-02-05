En un podcast
El director de 'Supervivientes' saca a la luz cómo se configura su casting y desmiente uno de sus mitos más extendidos
El director del concurso explica en el podcast Pa’ qué mentir las claves para configurar el elenco y aclara ideas erróneas sobre la supervivencia en Honduras.
Ángel Ludeña, máximo responsable de 'Supervivientes' en Honduras, ha compartido detalles sobre cómo se trabaja en el casting de concursantes y ha desmentido alguno de los mitos que persiguen al reality en una entrevista para el podías 'Pa' qué mentir'.
Según Ludeña, uno de los pilares del casting de 'Supervivientes' es “tirar de bombazos del momento como podría ser el año pasado Montoya o una Terelu, que nadie se imaginaba que fuese a hacer un reality”, señalando que contar con figuras inesperadas ayuda a generar expectación desde el inicio.
El director también destacó que buscan equilibrar el reparto con personas variadas y talentos distintos, combinando nombres conocidos con otros que pueden sorprender al público y conectar con distintas generaciones de espectadores.
Además,Ludeña quiso aclarar uno de los rumores habituales sobre el formato, asegurando que “es cien por cien real y la gente pierde peso y se ven unos cambios físicos brutales”, refiriéndose al esfuerzo físico que afrontan los concursantes en la isla.
En este sentido, el director del programa también ha negado que 'Supervivientes' esté guionizado: "Cuando cuentas con gente que ha hecho televisión, saben que tienen que hacer televisión. ¿Pero qué es hacer televisión? Hay que diferenciar entre guionizar a un concursante, que al menos en los realities que he hecho yo nunca ha pasado, y que ellos sean conscientes de que 'Supervivientes' no es 'Gran Hermano' y no tienen una cámara constantemente todo el día. Por tanto, si tú ves a un operador de cámara, aunque no puedas tener relación con él ni con el redactor, lo lógico es que, si tú juegas a favor de obra, pues que hables delante de la cámara".
"Pero cada uno hasta donde quiera llegar. Eso siempre", destacó al final sobre esta asunto.
