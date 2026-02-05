Netflix anuncia 'El asesino de TikTok', la docuserie que reconstruye una desaparición española que se investigó gracias la famosa aplicación

Netflix ha anunciado el estreno de 'El asesino de TikTok', una nueva docuserie de true crime española que llegará a la plataforma el próximo 6 de marzo. La producción corre a cargo de iZen Documentales y está realizada por Arantza Sánchez, César Martí y Santi Aguado, con la dirección de Héctor Muniente.

La historia se remonta a 2023, cuando Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en España tras realizar un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la ausencia de pistas claras y la falta de respuestas oficiales, su familia y su entorno más cercano inician una investigación paralela para tratar de averiguar qué ocurrió.

La docuserie articula su relato a partir de los mensajes, vídeos y otros rastros digitales que Esther fue dejando durante sus últimos días. Esa huella digital, aún accesible tras su desaparición, se convierte en una de las principales fuentes para reconstruir sus movimientos y aportar contexto a un caso marcado por la incertidumbre.

Compuesta por dos episodios, la miniserie combina material de archivo con entrevistas a personas cercanas a Esther, ofreciendo una investigación íntima y fragmentada en la que el entorno digital actúa como un archivo involuntario de una historia real. El relato pone el foco en la búsqueda de respuestas y en el impacto emocional que la desaparición tuvo en quienes la conocían.

Según adelanta Netflix, la reconstrucción de los hechos fue posible gracias a José Jurado Montilla, un viajero que recorre España compartiendo vídeos de sus trayectos en TikTok y que fue la última persona que estuvo con Esther. Bajo el apodo de ‘Dinamita’ Montilla, el documental revela que el creador de contenido ocultaba un pasado oscuro que será clave para entender lo ocurrido.