'Más que rivales', la serie de solo seis capítulos que puedes ver en una tarde, llega hoy a Movistar Plus+

Hoy, 5 de febrero de 2026, llega a Movistar Plus+ 'Más que rivales', la esperada miniserie canadiense que ha generado atención internacional por su mezcla de romance, drama y deporte. Con seis episodios disponibles desde el estreno, la serie promete enganchar tanto a los aficionados al hockey como a quienes buscan una historia romántica intensa y contemporánea.

La historia sigue a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos jóvenes jugadores de hockey profesional que son rivales dentro de la pista, pero que desarrollan una relación romántica secreta fuera de ella. La serie profundiza en la tensión emocional, la ambición y los retos personales que surgen cuando se intenta mantener un vínculo amoroso en un entorno competitivo y tradicionalmente masculino.

El reparto lo completan François Arnaud, Christina Chang, Sophie Nélisse y Dylan Walsh. La miniserie es una adaptación televisiva de las novelas Game Changers, de Rachel Reid, y ha tenido muy buena recepción en otros países antes de su llegada a España, consolidándose como un fenómeno de conversación entre los seguidores del género.

'Más que rivales' se presenta como una serie perfecta para maratonear en una tarde, combinando drama, romance y deporte en episodios cortos que permiten seguir la evolución de los protagonistas sin interrupciones. Su llegada a Movistar Plus+ refuerza la apuesta de la plataforma por contenido internacional de calidad, ofreciendo a los espectadores una ficción que ya ha demostrado su éxito más allá de nuestras fronteras.