Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesLaLigaAdifDaniel SiadAyusoEpsteinCarles PuigdemontDavid UclésAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Estreno

'Más que rivales', la serie de solo seis capítulos que puedes ver en una tarde, llega hoy a Movistar Plus+

La serie canadiense de romance deportivo, basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid, llega completa a la plataforma y sigue la historia de dos jóvenes estrellas del hockey sobre hielo que esconden una relación secreta.

'Más que rivales'

'Más que rivales' / MOVISTAR PLUS+

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hoy, 5 de febrero de 2026, llega a Movistar Plus+ 'Más que rivales', la esperada miniserie canadiense que ha generado atención internacional por su mezcla de romance, drama y deporte. Con seis episodios disponibles desde el estreno, la serie promete enganchar tanto a los aficionados al hockey como a quienes buscan una historia romántica intensa y contemporánea.

La historia sigue a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos jóvenes jugadores de hockey profesional que son rivales dentro de la pista, pero que desarrollan una relación romántica secreta fuera de ella. La serie profundiza en la tensión emocional, la ambición y los retos personales que surgen cuando se intenta mantener un vínculo amoroso en un entorno competitivo y tradicionalmente masculino.

El reparto lo completan François Arnaud, Christina Chang, Sophie Nélisse y Dylan Walsh. La miniserie es una adaptación televisiva de las novelas Game Changers, de Rachel Reid, y ha tenido muy buena recepción en otros países antes de su llegada a España, consolidándose como un fenómeno de conversación entre los seguidores del género.

Noticias relacionadas

'Más que rivales' se presenta como una serie perfecta para maratonear en una tarde, combinando drama, romance y deporte en episodios cortos que permiten seguir la evolución de los protagonistas sin interrupciones. Su llegada a Movistar Plus+ refuerza la apuesta de la plataforma por contenido internacional de calidad, ofreciendo a los espectadores una ficción que ya ha demostrado su éxito más allá de nuestras fronteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  2. Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
  3. Marchémonos de la Liga
  4. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  5. Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
  6. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  7. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  8. Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad

De Elon Musk a Bill Gates: el Caso Epstein salpica a los 'techbros' de Silicon Valley

De Elon Musk a Bill Gates: el Caso Epstein salpica a los 'techbros' de Silicon Valley

Un estudio revela el suspenso flagrante al transporte público en las áreas rurales de las Terres de l'Ebre

Un estudio revela el suspenso flagrante al transporte público en las áreas rurales de las Terres de l'Ebre

Uno de cada dos euros de inversión en Rodalies se han quedado sin ejecutar o adjudicar desde 2020

Uno de cada dos euros de inversión en Rodalies se han quedado sin ejecutar o adjudicar desde 2020

Muere Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la UAB

Muere Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la UAB

Del cielo rojo al apagón: así se desencadena una tormenta solar capaz de poner en jaque a satélites y redes eléctricas

Del cielo rojo al apagón: así se desencadena una tormenta solar capaz de poner en jaque a satélites y redes eléctricas

Dónde celebrar Carnaval: las mejores fiestas de disfraces en Barcelona

Dónde celebrar Carnaval: las mejores fiestas de disfraces en Barcelona

Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027

Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027

Sound Blaster G8: El DAC portátil de Creative que mejora el audio para gaming y multimedia

Sound Blaster G8: El DAC portátil de Creative que mejora el audio para gaming y multimedia