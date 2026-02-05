En 'La revuelta'
David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"
El escritor respondió con humor a la tensión surgida tras su renuncia a unas jornadas sobre la Guerra Civil y las críticas del autor de 'Alatriste'.
Pérez-Reverte reta a Pablo Iglesias a debatir sobre la Guerra Civil y Jesús Cintora ofrece 'Malas lenguas' como escenario
David Uclés visitó anoche 'La Revuelta,' el programa de David Broncano en La 1, para hablar de su nuevo libro La ciudad de las luces muertas y no pudo esquivar la polémica reciente con Arturo Pérez-Reverte, que había estallado tras su decisión de no acudir a unas jornadas culturales en Sevilla.
En tono distendido, el autor de novela relató cómo se produjo el desencuentro y bromeó sobre la situación: “Ahora me odian y me han vetado, pero no puede vetar a alguien que no quiere ir a un sitio”, dijo provocando las risas del público.
Uclés explicó que declinó la invitación a las jornadas tituladas “1936: la guerra que todos perdimos” porque no compartía el lema del evento, defendiendo que “La sufrimos todos, pero no la perdimos todos”, tras dedicar 15 años de investigación a la Guerra Civil.
El escritor también contó que su decisión llevó a que otros invitados se bajaran del programa y que finalmente se aplazara hasta octubre, con algunos nombres ya anunciados para entonces.
Además de la broma, Uclés dirigió un mensaje conciliador a Pérez-Reverte: “No era por ti, era por mí ... No te guardo rencor y espero que las jornadas vayan súper bien”, dejando claro que no guarda animadversión personal pese a la controversia.
