Miércoles 4 de febrero 2026

Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico

'Horizonte' se recupera y vence a Wyoming en el access

'El Capitán' / 'The Floor' / 'El tiempo justo'

'El Capitán' / 'The Floor' / 'El tiempo justo' / ANTENA 3/ LA 1 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Joaquín Sánchez y su familia regresaron anoche con 'El Capitán' y su llegada a Japón les hizo líderes del prime time con un gran 15,1% y 1.109.000 espectadores.

Por su parte, 'The Floor' cae a la segunda posición, pero mejora sus datos respecto a su estreno y se eleva hasta un buen 13,5% y 1.101.000 seguidores.

Por la tarde, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat consigue máximo histórico y anota un buen 10% y 918.000 fieles, siendo una de las pocas ofertas de Telecinco que alcanza el doble dígito ayer.

En el access, Iker Jiménez frena su bajada y consigue un 7,1% en la nueva entrega de 'Horizonte' para superar a Wyoming, que logra con 'El intermedio' un 6,3%.

  1. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  2. Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
  3. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  4. Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
  5. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  6. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  7. Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad
  8. La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe

Arturo Valls se suma a Leiva y también se desnuda al completo en 'La revuelta': "Regalo increíble"

Los Mossos atendieron a ocho niñas y mujeres el año pasado por mutilación genital femenina

Estos son los países europeos donde la pensión permite vivir a los jubilados: España se encuentra entre ellos

Los catalanes suspenden a Rodalies con un 4,2 en una encuesta previa al caos ferroviario y responsabilizan a la Generalitat

PSOE, Más Madrid y Vox exigen la dimisión del alcalde de Móstoles (PP) tras las acusaciones de acoso

Un reto viral le cuesta la vida: muere el 'influencer' Ángel Montoya tras lanzarse a un río

David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"

