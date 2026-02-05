Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico

Joaquín Sánchez y su familia regresaron anoche con 'El Capitán' y su llegada a Japón les hizo líderes del prime time con un gran 15,1% y 1.109.000 espectadores.

Por su parte, 'The Floor' cae a la segunda posición, pero mejora sus datos respecto a su estreno y se eleva hasta un buen 13,5% y 1.101.000 seguidores.

Por la tarde, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat consigue máximo histórico y anota un buen 10% y 918.000 fieles, siendo una de las pocas ofertas de Telecinco que alcanza el doble dígito ayer.

En el access, Iker Jiménez frena su bajada y consigue un 7,1% en la nueva entrega de 'Horizonte' para superar a Wyoming, que logra con 'El intermedio' un 6,3%.