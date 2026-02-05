'La revuelta'
Arturo Valls se suma a Leiva y también se desnuda al completo en 'La revuelta': "Regalo increíble"
El presentador acudió a 'La revuelta' para hablar de su nueva serie y dejó alucinando a la audiencia y al propio Broncano con un regalo insólito para evitar las clásicas preguntas del programa.
David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"
Arturo Valls visitó anoche 'La Revuelta' de David Broncano para promocionar 'Rafaela y su loco mundo', una nueva ficción en la que actúa y también ejerce de productor. Después de que David Uclés, respondiera a Pérez-Reverte, Valls sorprendió con un regalo que dejó alucinado a Broncano.
Durante la entrevista, Valls recordó cómo tras hablar de la canción Caballo homosexual de las montañas, decidió llevar a Broncano una fotografía suya completamente desnudo junto a un caballo con la bandera LGTBI para librarse de las conocidas “preguntas clásicas” del presentador.
Valls también propuso de forma jocosa que, en el futuro, quienes quieran evitar las preguntas clásicas puedan presentarse con este tipo de fotos: “Quiero que me las convalides, voy a instaurar una especie de ley o decreto…”, planteó ante el asombro de Broncano.
Así, el presentador de 'Mask Singer' se suma a Leiva, que le regaló una imagen en la que sale desnudo al completo al jinense. Para finalizar, David accedió a la propuesta y respondió: “Solo puedo agradecer este regalo increíble”
