Silvia Bronchalo rompe su silencio y pone fecha a su primera entrevista en televisión sobre el crimen de su hijo Daniel Sancho: "Ojalá pudiera volver atrás"

Daniel Sancho continúa en prisión en Tailandia tras haber sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Desde su ingreso en la cárcel el pasado 29 de agosto de 2024, sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han mantenido públicamente su apoyo al joven en uno de los episodios más duros de sus vidas.

Ahora, Silvia Bronchalo ha decidido dar un paso al frente y hablar por primera vez en televisión. Lo hará el próximo 6 de febrero en el programa '¡De viernes!', que se emite a partir de las 21:45 horas en Telecinco. En el avance difundido por la cadena, la madre de Daniel aparece visiblemente afectada por todo lo ocurrido.

Durante la entrevista, Bronchalo se cuestiona cómo pudo llegar a suceder algo así. “No era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar?”, se pregunta ante las cámaras. La madre del condenado también expresa su deseo de poder retroceder en el tiempo. “Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso”, afirma, al tiempo que asegura sentirse preparada para contar toda la historia y compartir su versión de los hechos tras meses de silencio.

Esta será la primera vez que se escuchará la versión de la madre de Daniel, pues siempre ha rehuído dar declaraciones, comunicándose siempre con la prensa a través de sus abogados. Al padre del chico, el actor Rodolfo Sancho, pudimos escucharle en el documental sobre el caso que estrenó HBO Max el pasado 2025.