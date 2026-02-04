Infancia difícil
Sanseverina Lazar, Aidita en 'Aída', desvela el bullying y el trauma sufrido tras su participación en la serie: "La gente es muy mala"
La actriz reaparece tras más de una década alejada de los focos y relata el lado más duro de su paso por la ficción de Telecinco.
El regreso de 'Aída' a través de la película 'Aída y vuelta' ha servido para rescatar del anonimato a algunos intérpretes que formaron parte del proyecto y que llevaban años alejados de la vida pública. Es el caso de Sanseverina Lazar, la actriz que interpretó a Aídita, la hija de Soraya y nieta de Aída, a partir de la sexta temporada de la serie.
Según ha contado en una entrevista realizada por el estilista y creador de contenido Carlos Hernández Cano, Lazar llevaba once años completamente desconectada del foco mediático. Durante su etapa como actriz infantil, asegura que su experiencia no fue sencilla. Aunque en el colegio recibió un trato normal por parte del profesorado, la convivencia con sus compañeros fue mucho más complicada.
“A mí esto me pilló de muy pequeña. Y me hicieron mucho bullying por el papel que interpretaba y dije 'se acabó. Aquí ya está'. La gente es muy mala”, ha reconocido, explicando que esa situación la llevó a volverse introvertida y a tomar la decisión de abandonar la televisión. “No quería seguir pasándolo mal. Necesitaba estar bien para poder volver algún día”, ha afirmado, señalando que ese parón fue necesario para recuperarse a nivel personal.
Ahora, tras formarse en estética y seguir vinculada a cursos de interpretación, Sanseverina asegura que se siente preparada para retomar la carrera que dejó en pausa: "Ahora que estoy mucho mejor, he decidido volver. Ya lo estaba pensando hace mucho tiempo. Y como lo que me gusta es esto, dije 'pues, vuelvo'".
Su reaparición ha despertado una oleada de mensajes de apoyo y curiosidad, especialmente después de reactivar sus redes sociales y compartir imágenes del rodaje de la película junto a actores como Miren Ibarguren y Carmen Machi. “Después de 11 años volví a los platós donde pasé gran parte de mi niñez”, ha escrito la actriz en una publicación que ha acumulado miles de reacciones.
