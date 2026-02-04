Audiencias TV ayer | El partido de la Copa del Rey dispara a La 1, mientras ‘Renacer’ lidera el prime time y ‘Universo Calleja’ vuelve sin brillar

La noche estuvo claramente condicionada por el fútbol. El partido de la Copa del Rey emitido en La 1 se convirtió en lo más visto del día con un 22,8% de share. Sin embargo, ese arrastre no se trasladó al prime time posterior, donde 'Rescate al límite' se quedó en un 8,6%, perdiendo fuerza frente a sus competidores directos.

En el horario estelar, Antena 3 fue la referencia con 'Renacer', que se recupera tras varias semanas irregulares y lidera su franja con un 10,7%. Telecinco, por su parte, apostó por el regreso de 'Universo Calleja', que arranca nueva temporada con un 9,4%, un dato correcto pero inferior a otras ofertas recientes del canal. En el access, 'First Dates' firmó un 7,6%.

En las segundas cadenas, Cuatro vivió una noche desigual: 'Horizonte' baja en el access hasta el 5,3%, mientras que 'Código 10' logra un sólido 8,2% en prime time. En laSexta, 'El intermedio' firma su segunda emisión más vista de la temporada con un 7,1%, y el nuevo capítulo de 'Apatrullando' se queda en un 5%.

