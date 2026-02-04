Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer | El partido de la Copa del Rey dispara a La 1, mientras ‘Renacer’ lidera el prime time y ‘Universo Calleja’ vuelve sin brillar

El fútbol en la pública marca la noche y eleva el día de RTVE, con Antena 3 fuerte en ficción y Telecinco discreta en su regreso aventurero.

Copa del Rey, 'Renacer' y 'Universo Calleja'

Copa del Rey, 'Renacer' y 'Universo Calleja' / RTVE/Antena 3/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche estuvo claramente condicionada por el fútbol. El partido de la Copa del Rey emitido en La 1 se convirtió en lo más visto del día con un 22,8% de share. Sin embargo, ese arrastre no se trasladó al prime time posterior, donde 'Rescate al límite' se quedó en un 8,6%, perdiendo fuerza frente a sus competidores directos.

En el horario estelar, Antena 3 fue la referencia con 'Renacer', que se recupera tras varias semanas irregulares y lidera su franja con un 10,7%. Telecinco, por su parte, apostó por el regreso de 'Universo Calleja', que arranca nueva temporada con un 9,4%, un dato correcto pero inferior a otras ofertas recientes del canal. En el access, 'First Dates' firmó un 7,6%.

En las segundas cadenas, Cuatro vivió una noche desigual: 'Horizonte' baja en el access hasta el 5,3%, mientras que 'Código 10' logra un sólido 8,2% en prime time. En laSexta, 'El intermedio' firma su segunda emisión más vista de la temporada con un 7,1%, y el nuevo capítulo de 'Apatrullando' se queda en un 5%.

*En elaboración...

TEMAS

