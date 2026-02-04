En la cadena SER
Marta Flich desvela su boda con Arturo Pérez-Reverte como testigo: “Esto parece una fantasía, pero hay una foto"
Marta Flich aprovechó la entrevista de Mar Flores y su hijo para mandar un saludo a Alejandra Rubio: "La quiero tanto..."
Pérez-Reverte reta a Pablo Iglesias a debatir sobre la Guerra Civil y Jesús Cintora ofrece 'Malas lenguas' como escenario
Marta Flich habló en 'A las bravas' de su boda civil junto a su pareja y recordó que quien ejerció de testigo fue el escritor Arturo Pérez-Reverte. Después de protagonizar una curioso momento mientras entrevistaba a Mar Flores y Carlos Costanzia, ahora ha recordado cómo el escritor, que esta semana ha sido invitado por Jesús Cintora a 'Malas lenguas', copó la atención del enlace.
Un detalle que durante años muchos dudaron que fuera real hasta que apareció una fotografía que lo confirmaba. La periodista explicó que, pese a que la ceremonia se celebró de forma sencilla “en una notaría”, la presencia de Pérez-Reverte eclipsó a los propios novios y llamó la atención de quienes estaban allí, generando situaciones curiosas durante el día.
Flich narró entre risas que incluso llegó a sentir presión por leer sus votos matrimoniales delante del escritor, pensando que “me va a supervisar todo lo que digo, como diciendo ‘eso está mal dicho’”.
Además, recordó cómo la figura del autor se convirtió en centro de atención en el juzgado, con gente pidiéndole autógrafos a él y rumores sobre la naturaleza de su relación con él, algo que con el paso del tiempo quedó solo en anécdota.
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal