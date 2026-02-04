Hugo Castejón, de 'GH VIP 7', responde tras ser vinculado a una pelea, pero niega ser detenido: "Fui víctima de una brutal agresión"

El programa 'Vamos a ver' informaba hace unos días de la detención de un conocido cantante y expareja de Marta Sánchez tras una pelea. Fue Marisa Martín Blázquez la encargada de ofrecer los detalles, afirmando que se trataba de Hugo Castejón, también exparticipante de 'GH VIP'.

Según relató la colaboradora, Castejón se habría visto implicado en un altercado el sábado 31 de enero y habría ingresado esa misma noche en el hospital de La Princesa de Madrid escoltado por agentes de la Policía Nacional, que lo habrían detenido y esposado. Martín Blázquez aseguró además que intentó contactar con él sin éxito y deslizó que no se encontraba “en las mejores condiciones” en el momento de los hechos.

Horas después de la emisión del programa, el propio Hugo Castejón ha utilizado sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido, desmintiendo que se produjera una pelea. “El pasado domingo 1 de febrero fui víctima de una brutal agresión, imprevista e injustificada, en un establecimiento del Paseo de la Castellana de Madrid”, ha asegurado en un comunicado.

El cantante sostiene que no hubo provocación ni intercambio previo y que la intervención policial se produjo para esclarecer lo sucedido. Según su relato, fue trasladado primero a comisaría y después de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron múltiples lesiones y le aplicaron diez puntos de sutura. “Por menos de un centímetro no perdí un ojo”, ha afirmado, señalando que está estudiando junto a su abogado las acciones legales pertinentes.

Castejón ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha descrito lo vivido como “una auténtica pesadilla”. Actualmente se encuentra recuperándose en su domicilio junto a su familia, mientras el caso sigue generando versiones enfrentadas sobre lo ocurrido aquella noche en Madrid.